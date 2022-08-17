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Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid Fenerbahçe karşılaşması öncesi konuştu! "Çekinmiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Austira Wien'in teknik direktörü Manfred Schmid açıklamalarda bulundu. Schmid; "Fenerbahçe gerçekten güçlü bir takım ve onlara çok fazla saygı duyuyoruz ama onlardan çekinmiyoruz." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:57 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:01
Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid Fenerbahçe karşılaşması öncesi konuştu! "Çekinmiyoruz"

Avusturya Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini hafta sonunda alan Austria Wien'de tüm gözler Fenerbahçe maçına çevrilirken, Manfred Schmid Tirol maçındaki galibiyetin Avrupa Ligi maçına olumlu yansıyacağını belirtti.

Schmid; "Fenerbahçe gerçekten güçlü bir takım ve onlara çok fazla saygı duyuyoruz ama onlardan çekinmiyoruz, korkmamızı gerektiren bir durum yok. Ligde 4 hafta sonunda aldığımız ilk galibiyet ise bize moral olacak" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı ağırlamanın kendileri için büyük bir olay olduğunu da anlatan Schmid, şöyle devam etti: "İnanıyorum ki disiplinimizi sahaya yansıtırsak, sonucu olabildiği kadar uzatabilir ve beraberliği koruyabilirsek elimize fırsatlar gelecektir. Kalite olarak tartışmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin kalitesi ortada, bir dünya devi buraya geldi. Elimizdeki sınırları zorlayarak bir mucizenin peşinde koşacağız. Takımımın kuvvetine inanıyorum. Fenerbahçe'yi zorlamak için herkesin kendi limitini aşması gerekiyor."

FENERBAHÇE'NİN SALDIRGAN VE ATAK OYNAYACAĞINI BİLİYORUZ
Sadece defans yapmayacaklarını ve futbol oynamayı da hedeflediklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'yi fazlasıyla inceledik. Slovacko maçında kendim sahadaydım, detaylıca inceledim. Almanya'da yardımcı antrenörken Türkiye'de çok fazla kontağım vardı. Bunların hepsini bilgi için kullandık. Tarkan Serbest ile görüşmemiz ise olmadı. Fenerbahçe'nin saldırgan ve atak oynayacağını bildiğimiz için kendi planımızı bu yönde hazırladık." değerlendirmesinde bulundu.

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