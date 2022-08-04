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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bertrand Traore gerçeği ortaya çıktı!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hücum yönünden rotasyonu geniş bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertlilerde flaş bir iddia gündeme geldi. Kanarya'nın Aston Villa'nın Burkina Fasolu futbolcusu Bertrand Traore ile ilgilendiği fakat kulübü tarafından talep edilen bonservis bedeli nedeniyle transferden vazgeçtiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 09:47
BURAKHAN BERKAN ACAR
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bertrand Traore gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bertrand Traore gerçeği ortaya çıktı!

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sürdürülen yeni sezon hazırlıklarında takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler netlik kazanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bertrand Traore gerçeği ortaya çıktı!

Joao Pedro, Willian Arao, Bruma, Lincoln Henrique, Emre Mor, Tiago Çukur, Ezgjan Alioski, Gustavo Henrique, İrfan Can Eğribayat, Joshua King ve Luan Peres ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlileri transfer döneminin geri kalan sürecinde hareketli saatler bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bertrand Traore gerçeği ortaya çıktı!

Kaleci ve santrfor transferi yapacak olan Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bertrand Traore gerçeği ortaya çıktı!

Africa Foot United adlı sitede yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Aston Villa'nın hücumcu oyuncusu Bertrand Traore ile görüştüğü fakat mali konularda anlaşamadığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bertrand Traore gerçeği ortaya çıktı!

Premier Lig ekibinin bonservisiyle göndermek istediği 26 yaşındaki futbolcu için talep edilen 15-20 milyon Euro bandındaki ücret nedeniyle sarı-lacivertlilerin transferden vazgeçtiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bertrand Traore gerçeği ortaya çıktı!

Ayrıca haberde yer alan bir diğer bilgiye göre Fenerbahçe ile birlikte AC Milan'ın da oyuncuyla ilgilendiği ve mali şartlardan dolayı transferden vazgeçtiği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bertrand Traore gerçeği ortaya çıktı!

Geride bıraktığımız sezonda İngiliz kulübünün teknik direktörü Steven Gerrard, Burkina Fasolu futbolcuya sadece 10 maçta forma şansı vermişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bertrand Traore gerçeği ortaya çıktı!

16 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan futbolcu oynadığı 10 maçta da skora hiçbir katkı verememişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bertrand Traore gerçeği ortaya çıktı!

BERTRAND TRAORE KİMDİR?

6 Eylül 1995 tarihinde Burkina Faso'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bertrand Traore gerçeği ortaya çıktı!

Kariyerine Fransız ekibi Auxerre altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bertrand Traore gerçeği ortaya çıktı!

Sırasıyla Chelsea, Vitesse, Ajax, Olympiuqe Lyon ve Aston Villa gibi takımlarda forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bertrand Traore gerçeği ortaya çıktı!

İngiliz ekibi Aston Villa ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Traore, 1.81 cm boyunda...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bertrand Traore gerçeği ortaya çıktı!

26 yaşındaki deneyimli futbolcu forvet ve sağ kanat mevkilerinde forma giyiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bertrand Traore gerçeği ortaya çıktı!

Burkina Faso Milli Takımı ile 66 karşılaşmada görev alan Traore, 13 gole imzasını attı.

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