TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Bertrand Traore gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor.
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sürdürülen yeni sezon hazırlıklarında takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler netlik kazanıyor.
Joao Pedro, Willian Arao, Bruma, Lincoln Henrique, Emre Mor, Tiago Çukur, Ezgjan Alioski, Gustavo Henrique, İrfan Can Eğribayat, Joshua King ve Luan Peres ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlileri transfer döneminin geri kalan sürecinde hareketli saatler bekliyor.
Kaleci ve santrfor transferi yapacak olan Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı.
Africa Foot United adlı sitede yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Aston Villa'nın hücumcu oyuncusu Bertrand Traore ile görüştüğü fakat mali konularda anlaşamadığı belirtildi.
Premier Lig ekibinin bonservisiyle göndermek istediği 26 yaşındaki futbolcu için talep edilen 15-20 milyon Euro bandındaki ücret nedeniyle sarı-lacivertlilerin transferden vazgeçtiği iddia edildi.
Ayrıca haberde yer alan bir diğer bilgiye göre Fenerbahçe ile birlikte AC Milan'ın da oyuncuyla ilgilendiği ve mali şartlardan dolayı transferden vazgeçtiği aktarıldı.
Geride bıraktığımız sezonda İngiliz kulübünün teknik direktörü Steven Gerrard, Burkina Fasolu futbolcuya sadece 10 maçta forma şansı vermişti.
16 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan futbolcu oynadığı 10 maçta da skora hiçbir katkı verememişti.
BERTRAND TRAORE KİMDİR?
6 Eylül 1995 tarihinde Burkina Faso'da dünyaya geldi.
Kariyerine Fransız ekibi Auxerre altyapısında başladı.
Sırasıyla Chelsea, Vitesse, Ajax, Olympiuqe Lyon ve Aston Villa gibi takımlarda forma giydi.
İngiliz ekibi Aston Villa ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Traore, 1.81 cm boyunda...
26 yaşındaki deneyimli futbolcu forvet ve sağ kanat mevkilerinde forma giyiyor.
Burkina Faso Milli Takımı ile 66 karşılaşmada görev alan Traore, 13 gole imzasını attı.
Traore'nin Aston Villa ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.