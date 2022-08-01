Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Attila Szalai endişesi!

Fenerbahçe'de Attila Szalai endişesi!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli taraftarlarda Attila Szalai endişesi yaşanıyor. Macar savunmacı İdmana çıkmayınca taraftar, ‘O da mı gidiyor?’ dedi Yıldız stoperin ağrıları olduğu belirtilse de ‘ayrılık ihtimali’ artıyor...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de Attila Szalai endişesi!

Attila Szalai'nin dünkü idmanda yer almaması 'transfer' söylentilerine yol açtı. Başarılı stoperin ağrıları olduğu için takım çalışmasında yer almadığı belirtilse de "Kim'den sonra o da mı gidiyor?" soruları soruldu. Szalai'ye Wolfsburg'un dışında İtalya, İspanya ve İngiltere'den birkaç takımın daha talip olduğu, bonservis tekliflerinin 15 milyon euro üstüne çıkması halinde satışına onay verilebileceği konuşuluyor... Başkan Ali Koç, divanda "Kadroda tutmak istediğimiz birkaç isme büyük ilgi var. Ekonomik açıdan geri çevrilmeyecek olan var..." ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada, Szalai'nin Kiev'e attığı gol için, "Fener'deki son golü olabilir" denildi.

DİĞER
Güzel oyuncu Burcu Özberk'ten kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu
Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes kırmızı kartlık eğlence! Beş güzelle yakalanınca bakın ne yaptı
F.Bahçe'ye dev servet
Kartal'a İsviçreli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dev operasyon! Sörloth ve Plea için yeni teklif
Arteta Arda Güler'in adını yönetime verdi
KİRPİ LAKAPLI YAZAR KİMDİR? | Memleket Hikayeleri kitabı kimin eseri?
2021 yılı UNESCO tarafından ne yılı ilan edildi?
📄 KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI! 2022 ÖSYM KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli Takım 1 altın 1 bronz madalya ile yurda döndü Milli Takım 1 altın 1 bronz madalya ile yurda döndü 00:59
Jannik Sinner Hırvatistan Açık'ta şampiyon oldu Jannik Sinner Hırvatistan Açık'ta şampiyon oldu 00:58
Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak" Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak" 00:55
Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak" Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak" 00:54
Trabzonspor Süper Kupa ile şehre geldi Trabzonspor Süper Kupa ile şehre geldi 00:49
Trabzonspor Süper Kupa ile şehre geldi Trabzonspor Süper Kupa ile şehre geldi 00:49
Daha Eski
Ozan Kabak attı Hoffenheim turladı! Ozan Kabak attı Hoffenheim turladı! 00:41
Türkiye İspanya'ya boyun eğdi Türkiye İspanya'ya boyun eğdi 00:39
Min-Jae ile Muriqi'in düellosunda kazanan yok! Min-Jae ile Muriqi'in düellosunda kazanan yok! 00:05
Min-Jae ile Muriqi'in düellosunda kazanan yok! Min-Jae ile Muriqi'in düellosunda kazanan yok! 00:01
F.Bahçe'ye dev servet F.Bahçe'ye dev servet 23:29
Fredrik Midtsjö G.Saray için İstanbul'da! Fredrik Midtsjö G.Saray için İstanbul'da! 23:22