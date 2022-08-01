Fenerbahçe'de Attila Szalai endişesi!

Attila Szalai'nin dünkü idmanda yer almaması 'transfer' söylentilerine yol açtı. Başarılı stoperin ağrıları olduğu için takım çalışmasında yer almadığı belirtilse de "Kim'den sonra o da mı gidiyor?" soruları soruldu. Szalai'ye Wolfsburg'un dışında İtalya, İspanya ve İngiltere'den birkaç takımın daha talip olduğu, bonservis tekliflerinin 15 milyon euro üstüne çıkması halinde satışına onay verilebileceği konuşuluyor... Başkan Ali Koç, divanda "Kadroda tutmak istediğimiz birkaç isme büyük ilgi var. Ekonomik açıdan geri çevrilmeyecek olan var..." ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada, Szalai'nin Kiev'e attığı gol için, "Fener'deki son golü olabilir" denildi.