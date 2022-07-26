FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia için karar verildi!

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Dinamo Kiev'le kritik bir maça çıkacak.
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Dinamo Kiev'le kritik bir maça çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Bu arada takımdan ayrılması beklenen Enner Valecia ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Ekvadorlu yıldız Enner Valencia'yla ilgili Jorge Jesus'tan nihai karar çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin 4 milyon euro karşılığında yollarını ayırmayı planladığı Enner Valencia, Portekizli hocanın kararıyla kesin olarak takımda kalacak.
Ekvadorlu hücumcu sözleşmesini Fenerbahçe'de tamamlayacak.
Valencia, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 68 karşılaşmada 25 gole imzasını attı.
ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı.
Ardından CS Emelec'e transfer oldu.
Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi.
2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.
Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 72 karşılaşmada 35 gol kaydetti.
Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda...
Valencia'nın güncel piyasa değeri 2.4 milyon euro.
Deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.