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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia için karar verildi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarında da gaza bastı. Sarı-lacivertli takımdan ayrılması beklenen Ekvadorlu golcü Enner Valecia'da ise yeni bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 10:27
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia için karar verildi!

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Dinamo Kiev'le kritik bir maça çıkacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia için karar verildi!

Sarı-lacivertlilerde bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia için karar verildi!

Bu arada takımdan ayrılması beklenen Enner Valecia ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia için karar verildi!

Ekvadorlu yıldız Enner Valencia'yla ilgili Jorge Jesus'tan nihai karar çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia için karar verildi!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin 4 milyon euro karşılığında yollarını ayırmayı planladığı Enner Valencia, Portekizli hocanın kararıyla kesin olarak takımda kalacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia için karar verildi!

Ekvadorlu hücumcu sözleşmesini Fenerbahçe'de tamamlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia için karar verildi!

Valencia, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 68 karşılaşmada 25 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia için karar verildi!

ENNER VALENCIA KİMDİR?

4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia için karar verildi!

Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia için karar verildi!

Ardından CS Emelec'e transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia için karar verildi!

Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia için karar verildi!

2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia için karar verildi!

Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 72 karşılaşmada 35 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia için karar verildi!

Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia için karar verildi!

Valencia'nın güncel piyasa değeri 2.4 milyon euro.

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