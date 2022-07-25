Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! "Prim alamadığı için oynatmadı"

FENERBAHÇE HABERLERİ | Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! "Prim alamadığı için oynatmadı"

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Adil Rami çubuklu formayı giydiği günlere dair açıklamalarda bulundu. Fransız oyuncu Türk bir menajere sahip olmadığı için forma giyemediğinden bahsederken, "O zaman bazı şeyleri anladım ve futbolu bırakmayı düşündüm." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:56
FENERBAHÇE HABERLERİ | Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! "Prim alamadığı için oynatmadı"

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla getirilen ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Adil Rami, sarı lacivertlilerde geçirdiği günler hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! "Prim alamadığı için oynatmadı"

RAMI OYUNA ALINMADI

Bir maçta başından geçenleri anlatan Rami, "Teknik direktör beni oynatmıyordu. Bekliyorum, bekliyorum... 1 defans oyuncusu sakatlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! "Prim alamadığı için oynatmadı"

Daha sonra ikincisi sakatlandı. Hiyerarşide üçüncü stoper oyuncusu bendim.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! "Prim alamadığı için oynatmadı"

Bir zaman sonra takımda sağlam savunma oyuncusu kalmadı. Kendime artık sıra bende oynayacağım dedim. Bu sefer ise 6 numarayı geriye çekti. Neden böyle olduğunu çözmeye çalışıyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! "Prim alamadığı için oynatmadı"

Antrenmanlara devam ediyorum. Birgün takımın bir numaraları stoperi benimle birlikte yedek kulübesindeydi. Neden? Çünkü taraftar ıslıklamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! "Prim alamadığı için oynatmadı"

Kendisi de çok kötü oynamıştı. Artık oynayamıyordu. Maçta 3-0, 3-1 veya 4-1 öndeydik. 75-80. dakikaya doğru o savunma oyuncusunu oyuna aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! "Prim alamadığı için oynatmadı"

Zaten kazanıyoruz. Niye savunma oyuncusu alıyorsun oyuna?" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! "Prim alamadığı için oynatmadı"

"MENAJERLER İLE TEKNİK DİREKTÖRLER PRİMİ PAYLAŞIYOR"

Bir Türk menajer ile arasında geçen konuşmayı da anlatan Rami, Birgün bir Türk menajer beni aradı ve Çin Ligi'nden iyi bir teklif getirdiğini söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! "Prim alamadığı için oynatmadı"

O ara Çin'de olan Rennes teknik direktörü Bruno Genesio ile de bir görüşmem oldu. O menajer bana daha sonra 'Fenerbahçe'de neden oynayamıyorsun biliyor musun?' dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! "Prim alamadığı için oynatmadı"

Neden diye sordum. 'Çünkü menajerin kız kardeşin, yabancı birisi. Türk bir menajer ile çalışmalısın' dedi bana. Bu işlerin nasıl olduğunu bilmediğim için neden diye sordum.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! "Prim alamadığı için oynatmadı"

Bana sözleşmemde belirli sayıda maça çıkmam halinde 200, 300 ve 500 bin Euro gibi primler olup olmadığı sordu. Bende evet cevabı verdim. 'İşte bu yüzden oynamayacaksın' dedi." diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! "Prim alamadığı için oynatmadı"

ALAKAYI SORGULADI

İddialarına devam eden Adil Rami, "Ne alaka diye sorduğumda ise Bir Türk menajer ile çalıştığın zaman bu primin teknik direktör ile paylaşıldığını ve antrenörün de bu sebeple seni oynatmak zorunda kaldığını söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! "Prim alamadığı için oynatmadı"

O zaman bazı şeyleri anladım ve futbolu bırakmayı düşündüm." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! "Prim alamadığı için oynatmadı"

Milan, Valencia, Sevilla gibi kulüplerde altın çağını yaşayan Rami, 2019/20 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! "Prim alamadığı için oynatmadı"

Sezonun devre arasında takımdan ayrılan Rami, Rus ekibi Sochi'ye transfer olmuştu.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Arda Turan'dan kafa karıştıran paylaşım! Yeni takımı belli oldu, orada görüldü...
Kim Min-Jae Napoli'ye gidiyor! Uçağı kalkacak
Gomis'ten Okan Buruk itirafı!
Ayrılık çanları çalıyor! Pelkas'ın yeni adresi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta?
Transferi duyurdular! F.Bahçe'den Boupendza bombası
DİSPOZOFOBİ (ÇÖP BİRİKTİRME HASTALIĞI) NEDİR?
25 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
YERLEŞTİRME PUANI NEDİR, EK PUANLI YERLEŞTİRME NE DEMEK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor - Sharjah maçı saat kaçta? Sivasspor - Sharjah maçı saat kaçta? 11:48
Gözbaşı'dan Başkan Erdoğan'a Kayserispor forması Gözbaşı'dan Başkan Erdoğan'a Kayserispor forması 11:31
Bileti kesildi! Beşiktaş'ta flaş ayrılık Bileti kesildi! Beşiktaş'ta flaş ayrılık 11:24
PSG - Gamba Osaka maçı saat kaçta? PSG - Gamba Osaka maçı saat kaçta? 11:18
Gomis'ten Okan Buruk itirafı! Gomis'ten Okan Buruk itirafı! 11:04
Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! Adil Rami'den Ersun Yanal'a şok sözler! 10:56
Daha Eski
Antrenörü o özelliğini açıkladı! "Normalin 2 katı..." Antrenörü o özelliğini açıkladı! "Normalin 2 katı..." 10:43
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 10:29
Cimbom'dan flaş ayrılık kararı! Cimbom'dan flaş ayrılık kararı! 10:06
Hatalı golle eleştirilmişti! Ismael'den tam destek Hatalı golle eleştirilmişti! Ismael'den tam destek 09:55
Trabzonspor - Empoli maçı saat kaçta? Trabzonspor - Empoli maçı saat kaçta? 09:37
Umut ve iddia Umut ve iddia 06:37