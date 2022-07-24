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FENERBAHÇE HABERLERİ | Emre Mor ve Jorge Jesus'un doğum günü kutlandı

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de yeni transfer Emre Mor ve Jorge Jesus'un doğum günleri kutlandı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından Portekizli teknik direktör ile genç futbolcunun doğum günü pastası kesildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 16:32
FENERBAHÇE HABERLERİ | Emre Mor ve Jorge Jesus'un doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Emre Mor'un doğum günü kutlandı.

Can Bartu Tesisleri'nde Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, 24 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen antrenmanın ardından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Öğle yemeğinde organize edilen kutlamada yeni yaşına giren teknik direktör Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Emre Mor'un doğum günü pastası kesildi. Kutlamaların ardından tebrikleri kabul eden Jorge Jesus ve Emre Mor, bu jestten dolayı teknik ekibe ve futbolculara teşekkür etti.

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