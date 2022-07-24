FENERBAHÇE HABERLERİ | Emre Mor ve Jorge Jesus'un doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Emre Mor'un doğum günü kutlandı.

Can Bartu Tesisleri'nde Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, 24 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen antrenmanın ardından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Öğle yemeğinde organize edilen kutlamada yeni yaşına giren teknik direktör Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Emre Mor'un doğum günü pastası kesildi. Kutlamaların ardından tebrikleri kabul eden Jorge Jesus ve Emre Mor, bu jestten dolayı teknik ekibe ve futbolculara teşekkür etti.