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BASKETBOL HABERLERİ | Fenerbahçe Beko'da kombine satışları başlıyor

Son dakika basketbol haberleri... Geride bıraktığımız sezonda ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'da, yeni sezon kombine satışları 19 Temmuz'da başlıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 16:18
BASKETBOL HABERLERİ | Fenerbahçe Beko'da kombine satışları başlıyor

2021-2022 sezonunu ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'da, yeni sezon kombine yenileme ve satış süreci 19 Temmuz Salı günü başlayacak.

Fenerbahçe Beko'nun 2022-2023 sezonunda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacağı Turkish Airlines EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarında geçerli olacak kombine kartların yenileme süreci 19 Temmuz Salı günü başlayacak. Yenileme sürecinde, 2021-2022 sezonu kombine sahipleri koltuklarını, Passo internet sitesinden yapılabileceği, 2021-2022 sezonu kombine sahiplerinin Passo hesabında yenileme döneminin son günü olan 28 Temmuz 2022 saat 19.00'a kadar rezerve edilmiş olarak kalacağı açıklandı.

19 Temmuz 2022 - 28 Temmuz 2022 tarihleri arasında yenileme döneminin olacağı, 30 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında da yer değişikliği dönemi yapılacağı belirtildi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu / Kongre ve temsilci üyeler için öncelikli satış döneminin; 1 Ağustos - 2 Ağustos tarihlerinde yapılacağı ifade edilirken, genel satışın 4 Ağustos'ta başlayacağı açıklandı.

2022-2023 sezonu kombine bilet fiyatları şu şekilde:

Saha İçi 1. Sıra: 87.500 TL

Saha İçi 2. Sıra: 61.500 TL

Saha İçi 3. Sıra: 53.000 TL

Kategori 1 / A: 19.000 TL

Kategori 1 / B: 16.600 TL

Kategori 1 / C-T: 12.600 TL

Kategori 1B (203-204-213-214): 9.000 TL

Kategori 2: 6.500 TL

Kategori 3: 4.750 TL

Kategori 4: 3.500 TL

Kategori 5: 2.000 TL

Kategori 6: 1.750 TL

Kategori 7: 1.500 TL

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