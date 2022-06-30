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BASKETBOL HABERLERİ | Fenerbahçe tekerlekli sandalye basketbolda şampiyon!

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşan Fenerbahçe, seride durumu 2-1'e getirerek şampiyon oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 15:19 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 15:59
BASKETBOL HABERLERİ | Fenerbahçe tekerlekli sandalye basketbolda şampiyon!

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i uzatmada 73-72 yenerek seride 2-1 öne geçti ve şampiyonluğa ulaştı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Gazişehir Gaziantep, ilk çeyreği 17-12 önde geçti. Fenerbahçe, ikinci periyotta oyunda dengeyi sağladı ve mücadelenin ilk yarısı 29-29 beraberlikle tamamlandı.

Çekişmeli geçen maçın üçüncü çeyreğinde tekrar skor üstünlüğünü eline alan Gazişehir Gaziantep, final periyoduna 44-43'lük avantajla girdi.

Son ana kadar çekişmeli geçen maçın normal süresi 61-61 beraberlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde rakibine 73-72 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, seriyi 2-1'e getirerek Süper Lig'deki ikinci şampiyonluğunu elde etti.



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