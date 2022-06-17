Oleksandr Karavaev'den Dinamo Kiev eşleşmesi sonrası Fenerbahçe sözleri! "En güçlü takımlardan biri"

Oleksandr Karavaev, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda takımı Dinamo Kiev'in, eski takımı Fenerbahçe ile eşleşmesini değerlendirdi.

30 yaşındaki futbolcu yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin kuradaki en zor rakiplerden biri olduğunu ve eşleşmenin kendileri açısından bir hayli sıkıntılı geçeceğini aktardı.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ KULÜPLERİNDEN BİRİ"

Oleksandr Karavaev konuşmasında, "Takım şu sıralar yükselişte. Süper Lig'de 2. oldular. Fenerbahçe, Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biridir. Futbol uzmanları şansımızın olduğun söylüyor ama eleme turlarında her şey olabilir.

Bence Fenerbahçe, kurada seçebileceğimiz en güçlü takımlardan biriydi.

Onlarla yardım maçı yaptığımızda, Türk taraftarlar tarafından tribünde tanınmam, benim adıma çok güzel bir olaydı. Orada çok fazla oynamadım ama ısınmaya çıktığımda alkışlandım. 4-5 yıl oldu ve ben, o zamanları çok iyi hatırlıyorum. Orada sadece yarım sezon oynadım. Türk taraftarlar çok tutkulu. Türkiye'deki rövanş maçı oldukça sıcak bir atmosferde geçecek."