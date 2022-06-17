Haberler Fenerbahçe Itoudis Fenerbahçe Beko'ya! Anlaşma sağlandı

Itoudis Fenerbahçe Beko'ya! Anlaşma sağlandı

Son dakika spor haberi: ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü belli oldu. A Spor'un haberine göre; Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, CSKA Moskova'ya veda eden Yunan hoca Itoudis ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 09:47 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 10:03
Itoudis Fenerbahçe Beko'ya! Anlaşma sağlandı

Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko'da yeni hoca belli oldu. ING Basketbol Ligi final serisinde Anadolu Efes'i geçerek şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertlilerde bu kararın alınmasındaki en büyük etken THY EuroLeague'deki performans oldu.

İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe Beko, Final-Four'a kalamayarak hedefinden uzak bir Avrupa macerası geçirdi.

Önümüzdeki sezon THY EuroLeague'deki iddiasını konuşturmak isteyen Fenerbahçe Beko, hoca arayışlarında mutlu sona ulaştı.

Uzun süredir CSKA Moskova'yı çalıştıran ve takımdan ayrılan Yunan koç Dimitris İtoudis ile yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı.

DIMITRIS ITOUDIS KİMDİR?
Dimitris İtudis, 8 Eylül 1970 doğumlu Yunan basketbol koçudur.

11 yıl boyunca Panathinaikos'ta koç Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yapmıştır. 2013-14 sezonu başında Orhun Ene'nin yerine Banvit koçu olarak göreve başlamıştır. Ardından CSKA Moskova kulübünde koç olarak görevine devam etmiştir.

2015-16 sezonunda CSKA Moskova ile EuroLeague kupasını kazandı. Takımı bir yıl sonra aynı turnuvada üçüncü oldu.

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