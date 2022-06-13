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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rakibi ne zaman belli olacak? Muhtemel rakipler...

2021-2022 sezonunu 2. sırada tamamlan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarışacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimi tarihi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rakibi ne zaman belli olacak? Muhtemel rakipler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 17:30
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rakibi ne zaman belli olacak? Muhtemel rakipler...

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak Trabzonspor'un ardından ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde 3 kulvarda yarışacak. Fenerbahçe'de gözler UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibin belli olacağı kura çekimine çevirildi. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rakibi ne zaman belli olacak? Muhtemel rakipler belli mi? İşte detaylar...

FENERBAHÇE'NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi 15 Haziran Çarşamba günü saat 13.00'da belli oluyor.

MUHTEMEL RAKİPLER

Dinamo Kiev ve Midtjylland, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

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