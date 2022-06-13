Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak Trabzonspor'un ardından ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde 3 kulvarda yarışacak. Fenerbahçe'de gözler UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibin belli olacağı kura çekimine çevirildi. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rakibi ne zaman belli olacak? Muhtemel rakipler belli mi? İşte detaylar...
FENERBAHÇE'NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi 15 Haziran Çarşamba günü saat 13.00'da belli oluyor.
MUHTEMEL RAKİPLER
Dinamo Kiev ve Midtjylland, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.