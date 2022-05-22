FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Ceza alanı içinde yan toplarda fena değildi. İrfan Can özellikle İsmail Kartal ile iyi bir yükselişe girdi. Fakat F.Bahçe şu anda yol ayrımında.

Başarılı İsmail Kartal gidecek, görünen o ki yeni ufuklara yelken açılacak. Jesus ne verir, bakacağız... Ama içimden bir ses diyor ki F.Bahçe, İsmail hocayı çok arayacak.