Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 5-0 yenerek sezonu ikinci sırada tamamladı. Mücadeleyi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar flaş ifadeler kullandı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 08:44
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

AHMET ÇAKAR - F.BAHÇE İSMAİL HOCAYI ÇOK ARAR

Fenerbahçe iyisiyle kötüsüyle sezonu ikinci bitirdi. Başarılı mı? Tabii ki değil.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Ama İsmail Kartal geldikten sonra F.Bahçe oyun olarak da puan olarak da müthiş bir yükseliş yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Disiplin ve fizik mücadele bunun yanına eklenince iyi bir tablo ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Mesela dün geceye bakıyoruz. İlk devre 5-2 bitecek maç 1-0 bitti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Üstelik Malatya'da Haqi diye bir oyuncu var, tek başına neler yaptı neler! Altay ya da direk olmasa sonuç farklı olurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Pek tabii aynı pozisyonlar ilk yarıda F.Bahçe için de var. Onların da kaçan golleri, direkten dönen topları mevcut.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Ama ikinci yarı Malatya zaten bir kişi eksik oynuyordu ve F.Bahçe'ye dayanamadılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Serdar Dursun, iyi niyetli ama tek vuruşluk futbolcu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Asla şampiyonluğa oynayacak F.Bahçe'nin önümüzdeki yıl bir numaralı santrforu olamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Ceza alanı içinde yan toplarda fena değildi. İrfan Can özellikle İsmail Kartal ile iyi bir yükselişe girdi. Fakat F.Bahçe şu anda yol ayrımında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Başarılı İsmail Kartal gidecek, görünen o ki yeni ufuklara yelken açılacak. Jesus ne verir, bakacağız... Ama içimden bir ses diyor ki F.Bahçe, İsmail hocayı çok arayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Dün gece zaten Yeni Malatya için formaliteydi ama hakem Volkan Bayarslan'ı pek beğendiğimi de söyleyemem.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Eğer Barış küfür etmediyse, itmesinden dolayı oyundan atması hata. Çünkü Mert Hakan sahada kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Ayrıca İrfan Can'a yapılan net bir penaltı var. VAR da nedense çağırmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu!

Ayrıca Serdar Dursun'un atıp da sayılmayan golünde net bir faul göremedim.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın iki hoca adayı belli oldu! Herkes Fatih Terim’i beklerken Dursun Özbek kararını verdi…
İstanbul Üsküdar'da ticari taksiye çarpan otomobil takla atarak ters döndü
Jorge Jesus devrede! Luis Suarez F.Bahçe'ye
Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çarpıcı sözler! "İnanılmaz hatalar yapıyorlar"
Jorge Jesus devrede! Luis Suarez F.Bahçe'ye
Gam altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
21 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla - Athletic Bilbao ne zaman? Sevilla - Athletic Bilbao ne zaman? 09:13
Real Sociedad - Atletico Madrid ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Real Sociedad - Atletico Madrid ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 09:08
Barcelona - Villarreal maçı ne zaman? Barcelona - Villarreal maçı ne zaman? 09:03
Osasuna - Mallorca maçı ne zaman? Osasuna - Mallorca maçı ne zaman? 08:52
Çakar yorumladı! "Sayılmayan golde..." Çakar yorumladı! "Sayılmayan golde..." 08:43
Granada - Espanyol maçı ne zaman? Granada - Espanyol maçı ne zaman? 08:43
Daha Eski
Alaves - Cadiz maçı ne zaman? Alaves - Cadiz maçı ne zaman? 08:38
Elche - Getafe maçı ne zaman? Elche - Getafe maçı ne zaman? 08:33
Ismael'e flaş eleştiri! "Asla olamaz" Ismael'e flaş eleştiri! "Asla olamaz" 08:02
Çarpıcı sözler! "İnanılmaz hatalar yapıyorlar" Çarpıcı sözler! "İnanılmaz hatalar yapıyorlar" 07:33
Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." 01:49
Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." 01:49