Haberler Fenerbahçe Yunan basınından flaş iddia! Fenerbahçe Dimitris Itoudis ile anlaştı

Yunan basınından flaş iddia! Fenerbahçe Dimitris Itoudis ile anlaştı

THY EuroLeague'de bu sezon play-off potasının dışında kalan Fenerbahçe Beko için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yunan basınında yer alan habere göre; başantrenör Sasha Djordjevic ile yolları ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, CSKA Moskova'nın deneyimli çalıştırıcısı Dimitris Itoudis ile her konuda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 15:36
Yunan basınından flaş iddia! Fenerbahçe Dimitris Itoudis ile anlaştı

Fenerbahçe Beko'da alınan başarısız sonuçların ardından Aleksandar Djordjevic'in koltuğu sallantıda olmaya devam ediyor.

Yunan basınından flaş iddia! Fenerbahçe Dimitris Itoudis ile anlaştı

Bu sezon EuroLeague'de play-off potasının dışında kalan sarı-lacivertlilerde Sırpo antrenör ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yunan basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre ise Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü belli olduı.

Yunan basınından flaş iddia! Fenerbahçe Dimitris Itoudis ile anlaştı

O İSİM ITOUDIS!
Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe'de görev alan Obradovic'in 11 yıl boyunca Panathinaikos'ta yardımcılığını yapan 51 yaşındaki deneyimli isim İstanbul'a yeşil ışık yaktı.

Yunan basınından flaş iddia! Fenerbahçe Dimitris Itoudis ile anlaştı

ITOUDIS KİMDİR?
Dimitris Itoudis 8 Eylül 1970'te Yunanistan'da doğdu. 11 yıl boyunca Panathinaikos'ta koç Željko Obradović'in yardımcılığını yaptı.. 2013-14 sezonu başında Orhun Ene'nin yerine Banvit koçu olarak göreve başladı. Ardından CSKA Moskova kulübünde koç olarak görevine devam etti. 2015-16 sezonunda CSKA Moskova ile EuroLeague kupasını kazandı. Takımı bir yıl sonra aynı turnuvada üçüncü oldu.

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