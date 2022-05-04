Yunan basınından flaş iddia! Fenerbahçe Dimitris Itoudis ile anlaştı

Fenerbahçe Beko'da alınan başarısız sonuçların ardından Aleksandar Djordjevic'in koltuğu sallantıda olmaya devam ediyor.
Bu sezon EuroLeague'de play-off potasının dışında kalan sarı-lacivertlilerde Sırpo antrenör ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yunan basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre ise Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü belli olduı.
O İSİM ITOUDIS!
Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe'de görev alan Obradovic'in 11 yıl boyunca Panathinaikos'ta yardımcılığını yapan 51 yaşındaki deneyimli isim İstanbul'a yeşil ışık yaktı.