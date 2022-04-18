Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk dostluk maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk karşılaşması yarın Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek. Futbolseverler Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk maçıyla ilgili 'Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı biletleri ne kadar? Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk maçı nerede yayınlanacak, hangi kanaldan canlı izlenir?' sorularının cevabını sorgulamaya devam ederken detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve TV8'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI BİLET FİYATLARI

Hatıra bilet (bağış): 50 TL

Kale arkası: 50 TL

Üst tribünler: 100 TL

Alt tribünler: 200 TL

Not: Maçta kombine kartlar geçerli değildir. Bilet satın alacak kişilerde Passolig zorunluluğu aranmayacaktır. Passolig kartı olmayan taraftarlar da bilet satın alabilecek.