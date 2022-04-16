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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ghislain Konan'a 2 talip çıktı

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak transferini gerçekleştiremediği Ghislain Konan'a Fransa'dan 2 talip çıktı. Afrika basınında yer alan bilgilere göre Haziran 2022'de Reims ile olan sözleşmesi sona erecek futbolcu, kulübüyle yeni kontrat imzalamayacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 10:17
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ghislain Konan'a 2 talip çıktı

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda sol bek pozisyonu için kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı Ghislain Konan'a 2 talip çıktı.

Haziran 2022'de Reims ile sözleşmesi sona erecek Ghislain Konan'ın, kulübüyle yeni sözleşme imzalamayacağı bilinirken, hangi takıma gideceği merak konusu oldu.

AFRİKA BASINI YAZDI
Öte yandan Ghislain Konan'a Marsilya ve Lens'in kanca attığı, oyuncunun milli takım performansı dahil olmak üzere tüm müsabakalarının detaylıca incelendiği kaydedildi.

Konan bu sezon toplamda 25 maçta yer alırken 1 gol 3 asist üretmişti.

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