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Basketbolda ortalık karıştı

FenerbahçE futbolda büyük bir toparlanma yaşarken basketbolda ise sıkıntılı. Kadınlar Euroleague finalinde ağır favori olduğu maçta evinde Sopron'a kaybeden Kanarya'da takımın yıldızlarından Kayla Bride "Ben, Satou Sabally ve Alina Yahupova ile koç Victor Lapena gıda zehirlenmesi geçirdik. Final maçının başlamasına saatler kala tedavimiz sürüyordu" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Basketbolda ortalık karıştı

FenerbahçE futbolda büyük bir toparlanma yaşarken basketbolda ise sıkıntılı. Kadınlar Euroleague finalinde ağır favori olduğu maçta evinde Sopron'a kaybeden Kanarya'da takımın yıldızlarından Kayla Bride "Ben, Satou Sabally ve Alina Yahupova ile koç Victor Lapena gıda zehirlenmesi geçirdik. Final maçının başlamasına saatler kala tedavimiz sürüyordu" dedi.

HERKES AYNISINI YEDİ

Resmi siteden Kayla Bride'a jet cevap geldi: "Kayla'da ishal ve kusma belirtileri saptanmıştı. Hocamız Lapena ile yardımcısı Buharalı ile Alina ve Satou da benzer şikayetlerle geldiler. Vitamin ilaç desteği sağlandı. Maç gününde hepsi hazır olduklarını söyledi. 200 kişi aynı yemeği yedi. Başka vaka yok. Durum böyleyken Kayla'nın açıklamalarını doğru değil"

DJORDJEVIC'E TEPKİ

Futbolda Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe daha rahat bir zaferi basketbolda da bekliyordu. Ancak Kanarya, bütçe olarak kendinden çok daha düşük rakibine evinde kaybetti. Sarı-lacivertli taraftarlar koç Aleksandar Djordjevic'in istifasını istediler.

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