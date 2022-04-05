Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Arda Güler gelişmesi! Tarihe geçebilir

Süper Lig'de son 7 maçın 6'sının kazanan ve ikinci sıra için iddiasını güçlü bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'bu hafta oynanacak olan Galatasaray maçında gözler genç futbolcu Arda Güler'in üzerinde olacak.

Son olarak Kayserispor deplasmanında oyuna son bölümde giren ve duraklama anlarında harika bir gole imza atan Arda Güler, Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetmeyi başarmıştı. Toplamda ligde 196 dakika süre alan ve attığı iki golün yanı sıra yaptığı iki asitle direkt olarak 4 gole imzasını atmıştı.