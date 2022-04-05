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Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Arda Güler gelişmesi! Tarihe geçebilir

Fenerbahçe'nin genç starı Arda Güler, Galatasaray maçında tarihe geçebilir. Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Arda Güler ayrıntısı ortaya çıktı. Peki, Arda Galatasaray derbisinde nasıl tarihe adını yazdırabilir? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 13:19
Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Arda Güler gelişmesi! Tarihe geçebilir

Süper Lig'de son 7 maçın 6'sının kazanan ve ikinci sıra için iddiasını güçlü bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'bu hafta oynanacak olan Galatasaray maçında gözler genç futbolcu Arda Güler'in üzerinde olacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Arda Güler gelişmesi! Tarihe geçebilir

Son olarak Kayserispor deplasmanında oyuna son bölümde giren ve duraklama anlarında harika bir gole imza atan Arda Güler, Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetmeyi başarmıştı. Toplamda ligde 196 dakika süre alan ve attığı iki golün yanı sıra yaptığı iki asitle direkt olarak 4 gole imzasını atmıştı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Arda Güler gelişmesi! Tarihe geçebilir

Süper Lig'de aldığı süreye göre dakika başına en sık gol katkısı sağlayan ve Fenerbahçe forması ile gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçen Arda Güler, forma şansı bulması halinde Galatasaray derbisinde bir kez daha tarihe geçme fırsatı yakalayacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Arda Güler gelişmesi! Tarihe geçebilir

17 yaşındaki Arda Güler, 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan dev maçta gol atması halinde Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atan en genç futbolcu olarak adını tarihe yazdıracak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Arda Güler gelişmesi! Tarihe geçebilir

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Arda'ya son dönemde olduğu gibi derbide de son bölümde şans verebileceği ifade ediliyor. 17 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray derbisine psikolojik olarak hazırlanmak için mentörlerle yoğun bir mesai geçirdiği belirtiliyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Arda Güler gelişmesi! Tarihe geçebilir

Arda Güler, Alanyaspor'a attığı golle 17 yaş 16 gün ile Fenerbahçe forması ile lig tarihinde gol sevinci yaşayan en genç futbolcu olmuştu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Arda Güler gelişmesi! Tarihe geçebilir

Sarı-Lacivertliler'in kısa bir süre önce sözleşmesini uzattığı Arda Güler, Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla kısa süre içinde Avrupa'nın devlerini peşine takmayı başarmış, Bayern Münih, Arsenal gibi kulüplerin scoutları genç yıldızı takibe almıştı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Arda Güler gelişmesi! Tarihe geçebilir

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda Güler, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuş ve bu sezon başında A Takıma dahil olmuştu.

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