Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Miha Zajc için canlı yayında flaş sözler! "Şampiyonluk istiyorsanız..."

Fenerbahçeli Miha Zajc için canlı yayında flaş sözler! "Şampiyonluk istiyorsanız..."

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yaşanan son gelişmeleri, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Futbol Plus Youtube kanalında değerlendirdi. Galatasaray'da Başkan Burak Elmas sonrası kimler aday olacak? Abdurrahim Albayrak, Ünal Aysal, Metin Öztürk isimlerinden hangisi adaylığa daha yakın? Fatih Terim, Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koyacak mı? Fenerbahçe'de Miha Zajc için ne gibi gelişmeler yaşanıyor? Trabzonspor'un transfer listesindeki iki Türk yıldız kim? Beşiktaş, Batshuayi ile yollarını ayıracak mı? İşte o program...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 15:25
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçeli Miha Zajc için canlı yayında flaş sözler! "Şampiyonluk istiyorsanız..."

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yaşanan son gelişmeleri, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Futbol Plus Youtube kanalında değerlendirdi.

Galatasaray'da başkan adayları belli oldu mu?
Burak Elmas'ın ardından Abdurrahim Albayrak, Ünal Aysal, Metin Öztürk ne gibi girişimlerde bulunacak?
Fatih Terim, Galatasaray başkanlığına adaylığını koyacak mı?
Fenerbahçe'de Miha Zajc için ne gibi gelişmeler yaşanacak? Yönetimin aldığı yeni karara dair flaş bilgiler.
Beşiktaş'ta Batshuayi ile sezon sonunda yollar ayrılıyor mu? Yerine kim gelecek?
Trabzonspor, hangi 2 Türk yıldızın peşinde?

Hepsi ve daha fazlasını öğrenmek için programa tıklayın...

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