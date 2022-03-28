Fenerbahçe'den Roberto Mancini bombası!

Yeni sezonda takımın başına kariyerli bir teknik adamı getirmek isteyen Fenerbahçe Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw ile uzun bir süredir temas halindeydi.
Yeni sezonda takımın başına kariyerli bir teknik adamı getirmek isteyen Fenerbahçe Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw ile uzun bir süredir temas halindeydi.
Bunun yanında Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile de görüşmelere devam ediliyor. Takvim'in derlediği habere göre Fenerbahçe'de önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi.
Sarı-Lacivertli kurmaylar İtalya Milli Takım'ındaki görevinden ayrılmayı planlayan Roberto Mancini'yi de listesine dahil etti. Daha önce Galatasaray'da görev yapan, İtalya'yı EURO 2020 şampiyonluğuna taşıyan Mancini, İtalya'yı Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanamayınca böyle bir karar aldı.