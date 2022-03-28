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Fenerbahçe'den Roberto Mancini bombası!

Fenerbahçe'nin listesine bir teknik adam daha girdi. Teknik direktörlük görevi için Joachim Löw ve Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalya Milli Takımı'nı bırakması beklenen Mancini, bu kararından geri adım atmazsa kendisi ile hemen temasa geçilecek. Roberto Mancini İtalya'yı Avrupa'nın zirvesine taşımıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 07:00
Fenerbahçe'den Roberto Mancini bombası!

Yeni sezonda takımın başına kariyerli bir teknik adamı getirmek isteyen Fenerbahçe Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw ile uzun bir süredir temas halindeydi.

Fenerbahçe'den Roberto Mancini bombası!

Bunun yanında Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile de görüşmelere devam ediliyor. Takvim'in derlediği habere göre Fenerbahçe'de önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Roberto Mancini bombası!

Sarı-Lacivertli kurmaylar İtalya Milli Takım'ındaki görevinden ayrılmayı planlayan Roberto Mancini'yi de listesine dahil etti. Daha önce Galatasaray'da görev yapan, İtalya'yı EURO 2020 şampiyonluğuna taşıyan Mancini, İtalya'yı Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanamayınca böyle bir karar aldı.

Fenerbahçe'den Roberto Mancini bombası!

Mancini bu kararından vazgeçmezse Sarı-Lacivertli kurmaylar kendisini ile temasa geçip şartlarını öğrenmeyi planlıyor. Yarın oynanacak Türkiye-İtalya hazırlık maçında İtalya'nın başında olacak olan Mancini ile Türkiye'de ilk temasın gerçekleşme ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Başkan Ali Koç'un böyle bir olası gelişmeye onay verdiği de belirtiliyor.

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