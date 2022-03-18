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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel için karar verildi! Eğer takımda kalırsa...

Fenerbahçe spor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertlilerde bu sezon çıkış yapan oyunculardan birisi de Osayi Samuel olmuştu. 24 yaşındaki futbolcunun da geleceği merak konusu... Kanarya'da Osayi Samuel için karar verildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 10:43
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel için karar verildi! Eğer takımda kalırsa...

Fenerbahçe'de mecburiyetten sağ bekte oynayan Bright Osayi-Samuel başarılı bir performans sergilemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel için karar verildi! Eğer takımda kalırsa...

Genç oyuncuya İngiltere'den teklifler gelmeye başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel için karar verildi! Eğer takımda kalırsa...

Fenerbahçe yönetimi, Osayi için şu aşamada hiçbir kulüple pazarlık masasına oturmuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel için karar verildi! Eğer takımda kalırsa...

Kararı yeni teknik adama bırakıyorlar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel için karar verildi! Eğer takımda kalırsa...

24 yaşındaki futbolcu kariyerine sarı-lacivertli kulüpte devam ederse gelecek sezonda da önde değil sağ bekte oynayacak.

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