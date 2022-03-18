FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel için karar verildi! Eğer takımda kalırsa...

Fenerbahçe'de mecburiyetten sağ bekte oynayan Bright Osayi-Samuel başarılı bir performans sergilemişti.
Genç oyuncuya İngiltere'den teklifler gelmeye başladı.
Fenerbahçe yönetimi, Osayi için şu aşamada hiçbir kulüple pazarlık masasına oturmuyor.
Fenerbahçe'de mecburiyetten sağ bekte oynayan Bright Osayi-Samuel başarılı bir performans sergilemişti.
Genç oyuncuya İngiltere'den teklifler gelmeye başladı.
Fenerbahçe yönetimi, Osayi için şu aşamada hiçbir kulüple pazarlık masasına oturmuyor.
Kararı yeni teknik adama bırakıyorlar.
24 yaşındaki futbolcu kariyerine sarı-lacivertli kulüpte devam ederse gelecek sezonda da önde değil sağ bekte oynayacak.