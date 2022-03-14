Fenerbahçe’den kiralıklara yakın takip! Tam 9 futbolcu...

MAX MEYER
Devre arasında kiralanan bir başka isim olan Alman futbolcu Max Meyer, sezon başında sarı-lacivertli ekiple 6 müsabakada forma giyip 219 dakika süre almıştı. Devre arasında Danimarka ekibi Midtjylland'a kiralık olarak gönderilen 26 yaşındaki futbolcu, burada 2 müsabakada toplam 103 dakika süre aldı.
MAURICIO LEMOS
Fenerbahçe'nin Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos, sezon başında Belçika ekibi Beerschot'a kiralanmıştı. Lemos ligde takımı adına 13 maçta 818 dakika sahada kalırken, 1 gol atma başarısı gösterdi. Uruguaylı stoper ayrıca Belçika Kupası'nda 1 müsabakada sahada yer aldı.
İSMAİL YÜKSEK
Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, sezon başında 1. Lig ekibi Bursaspor'a kiralık olarak gönderildi. Yeşil-beyazlılarla ligde 21 maçta görev alan oyuncu, 3 gol, 2 asistlik performans gösterirken, Türkiye Kupası'nda ise 1 mücadelede sahada yer aldı.