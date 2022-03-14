Fenerbahçe’den kiralıklara yakın takip! Tam 9 futbolcu...

Fenerbahçe'den sezon başında Belçika Jupiler Lig ekibi Royal Antwerp'e kiralanan Tanzanyalı forvet Ally Samatta , ligde 25 maçta 1.131 dakika süre alırken, 4 gol ve 4 asistlik bir performans gösterdi. 29 yaşındaki futbolcu ayrıca Belçika Kupası'nda forma giydiği tek maçta 1 gol kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin İranlı golcüsü Allahyar Sayyadmanesh , sezonun ilk yarısını Ukrayna ekibi Zorya'da kiralık olarak geçirmişti. Zorya formasıyla ligde 16 maçta 7 gol atıp 4 asist yapan 20 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde 2, Konferans Ligi'nde ise 6 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Zorya ile devre arasında kiralık anlaşması sona eren İranlı futboluyu sarı-lacivertliler İngiltere Championship ekibi Hull City'e kiraladı. City'de 3 maçta forma giyen Allahyar toplamda 58 dakika süre aldı.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

Sezon başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira tarafından A takımda bir çok kez şans bulan Muhammed Gümüşkaya, daha düzenli 11'de forma giymesi için devre arasında Giresunspor'a kiralandı. Giresun'da 4 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, takımı adına 1 gol atıp 2 de asist yaptı.