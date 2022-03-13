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Arda Güler 17 yaşında tarihe geçti! Alanyaspor Fenerbahçe maçında bir ilki başardı...

Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren 17 yaşındaki genç yetenek Arda Güler ilk golünü kaydetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 21:06 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 21:16
Arda Güler 17 yaşında tarihe geçti! Alanyaspor Fenerbahçe maçında bir ilki başardı...

Fenerbahçe, Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Alanyaspor dedplasmanına konuk oldu.

Sarı lacivertli ekip 2-0 öne geçtiği mücadelede rakibinin art arda gelen gollerine engel olamayınca skor 2-2'ye geldi. Fakat, 78. dakikada oyuna giren 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler 4 dakika sonra sahneye çıktı ve attığı golle durumu 3-2'ye getirdi.

17 yaşındaki Arda Güler, sarı lacivertli kulüpteki profesyonel kariyerinin ilk golünü kaydederken, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu.

Arda 90+5. dakikada Berisha'ya yaptığı harika asistle de skorun 5-2'ye gelmesinde büyük rol oynadı.

Genç yıldız yaklaşık 15 dakika sahada kaldığı maçta 1 gol 1 asistlik performansıyla alkış topladı.

F.BAHÇE'DEN ARDA PAYLAŞIMI

Arda'nın bu performansı sonrası Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından nazar boncuklu bir paylaşım yaptı.

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