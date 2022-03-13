Arda Güler 17 yaşında tarihe geçti! Alanyaspor Fenerbahçe maçında bir ilki başardı...

Fenerbahçe, Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Alanyaspor dedplasmanına konuk oldu.

Sarı lacivertli ekip 2-0 öne geçtiği mücadelede rakibinin art arda gelen gollerine engel olamayınca skor 2-2'ye geldi. Fakat, 78. dakikada oyuna giren 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler 4 dakika sonra sahneye çıktı ve attığı golle durumu 3-2'ye getirdi.

17 yaşındaki Arda Güler, sarı lacivertli kulüpteki profesyonel kariyerinin ilk golünü kaydederken, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu.

Arda 90+5. dakikada Berisha'ya yaptığı harika asistle de skorun 5-2'ye gelmesinde büyük rol oynadı.

Genç yıldız yaklaşık 15 dakika sahada kaldığı maçta 1 gol 1 asistlik performansıyla alkış topladı.



F.BAHÇE'DEN ARDA PAYLAŞIMI



Arda'nın bu performansı sonrası Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından nazar boncuklu bir paylaşım yaptı.



