Son dakika spor haberleri: Süper Lig maçları ertelendi mi? Alanyaspor-Fenerbahçe...

Takvim'in haberine göre maçın iptali veya erteleneceği yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor.
Süper Lig'in 22. haftasındaki maçlardan 2 tanesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. 18 Ocak Salı günü oynanan Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk devresi oynanmış ancak ikinci devresi yoğun yağış nedeniyle devam etmemişti. Ertesi güne ertelenen mücadele, kar yağışının sürmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
22. haftada ertelenen bir diğer maç, Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı olmuştu. 19 Ocak Çarşamba günü başlayan maç, 23. dakikada kötü hava koşulları nedeniyle bir sonraki güne ertelenmişti.