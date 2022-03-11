Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Süper Lig maçları ertelendi mi? Alanyaspor-Fenerbahçe...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig maçları ertelendi mi? Alanyaspor-Fenerbahçe...

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden alt liglerdeki müsabakaların kötü hava koşulları nedeniyle 1 hafta ertelendiğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Süper Lig'in durumu merak ediliyor? Taraftarlar, "Süper Lig maçları ertelendi mi? Alanyaspor-Fenerbahçe ve Galatasaray-Beşiktaş maçları oynanacak mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 13:13 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 13:31
Son dakika spor haberleri: Süper Lig maçları ertelendi mi? Alanyaspor-Fenerbahçe...

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı 13 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sarı-lacivertli ekip Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Maç için heyecanlı bekleyiş devam ederken TFF'den gelen açıklama futbolseverleri araştırmalara yönlendirdi.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig maçları ertelendi mi? Alanyaspor-Fenerbahçe...

Duyuruya göre Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig'de bu hafta oynanacak olan müsabakalar yoğun kar yağışları sebebiyle bir hafta ileriye kaydırıldı. Hal böyle olunca sporseverler Alanyaspor-Fenerbahçe maçının da iptal olup olmayacağını merak etti. Peki maçlar ertelendi mi? Alanyaspor-Fenerbahçe maçı iptal mi? Hafta sonu maçlar oynanacak mı? TFF 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig maçları ne olacak?

Son dakika spor haberleri: Süper Lig maçları ertelendi mi? Alanyaspor-Fenerbahçe...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta maçında 13 Mart Pazar günü deplasmanda, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig maçları ertelendi mi? Alanyaspor-Fenerbahçe...

Takvim'in haberine göre maçın iptali veya erteleneceği yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig maçları ertelendi mi? Alanyaspor-Fenerbahçe...

Süper Lig'in 22. haftasındaki maçlardan 2 tanesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. 18 Ocak Salı günü oynanan Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk devresi oynanmış ancak ikinci devresi yoğun yağış nedeniyle devam etmemişti. Ertesi güne ertelenen mücadele, kar yağışının sürmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig maçları ertelendi mi? Alanyaspor-Fenerbahçe...

22. haftada ertelenen bir diğer maç, Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı olmuştu. 19 Ocak Çarşamba günü başlayan maç, 23. dakikada kötü hava koşulları nedeniyle bir sonraki güne ertelenmişti.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig maçları ertelendi mi? Alanyaspor-Fenerbahçe...

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ OYNANACAK MI?

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 14 Mart 2022 Pazartesi saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Nef Stadyumu'nda kar yağması beklenmiyor ve hava sıcaklığının ise 3 derece olacağı ifade edildi.

KANARYA SHAKHTAR'IN 2 YILDIZINI İSTİYOR HABERİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrılık sebebi ortaya çıktı! Meğer bitmesini isteyen onlar değilmiş!
Galatasaray Avrupa’da farklı Süper Lig’de farklı! Barcelona maçı sonrası dikkat çeken istatistik
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor