Son dakika spor haberleri: Süper Lig maçları ertelendi mi? Alanyaspor-Fenerbahçe...

Duyuruya göre Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig'de bu hafta oynanacak olan müsabakalar yoğun kar yağışları sebebiyle bir hafta ileriye kaydırıldı. Hal böyle olunca sporseverler Alanyaspor-Fenerbahçe maçının da iptal olup olmayacağını merak etti. Peki maçlar ertelendi mi? Alanyaspor-Fenerbahçe maçı iptal mi? Hafta sonu maçlar oynanacak mı? TFF 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig maçları ne olacak?