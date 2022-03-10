Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesi İsmail Kartal böyle konuştu! Avrupa kupaları...

Fenerbahçe'de gözler Alanyaspor maçına çevrilirken, teknik direktör İsmail Kartal ligde kalan tüm maçlarını kazanmak istediklerini söyledi.

Hedeflerinin ligi ikinci bitirerek gelecek sezon Avrupa kupalarına (Şampiyonlar Ligi) katılmak olduğunu yineleyen Kartal, "Geldiğim günden beri Fenerbahçe ruhunu oyuncularıma anlatıyorum. Trabzonspor karşısında 10 kişi kalmamıza rağmen sahaya karakter koyarak bunu gösterdik. Alanyaspor dahil kalan 10 maçta da aynı şekilde savaşarak, lig sonunda hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

ARDA MI, MESUT MU?

Taraftarlardan, Trabzonspor maçında olduğu gibi desteklerini sürdürmelerini isteyen Kartal'ın Alanyaspor deplasmanında kadroda tek değişiklik yapması bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre, lırmızı kart cezalısı İrfan Can'ın yerine formaya en güçlü adaylar Arda Güler ile Mesut Özil. İki isim arasında tercih yapması beklenen Kartal'ın Nazım'ı sağ beke monte edip, Osayi'yi kanada çekmesi de seçenekler arasında. Ancak bu ihtimal düşük görülüyor. Derbide vasat kalan Rossi'nin de kulübeye çekilmesi halinde ise bu mevkide Dimitris Pelkas şans bulacak.