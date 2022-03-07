Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Matias Vecino için yaptığı transfer teklifi belli oldu! O rakama...

3 MİLYON EURO'YA TRANSFER BİTEBİLİR!

Haberde yer alan bilgilere göre Vecino ve menajerinin, transfer için şartı belli oldu. Uruguaylı yıldızın menajeri, Vecino ve imza parası dahil olmak üzere 3 milyon euroya bu transferin bitebileceği iddia edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da muhtemel teklifinin bu miktarda olduğu aktarıldı.