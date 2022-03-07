Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Matias Vecino için yaptığı transfer teklifi belli oldu! O rakama...

Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon oynadığı futbolla taraftarlarını hüsrana uğratmış ve şampiyonluk yarışından erken kopmuştu. Ara transfer dönemini de bir hayli kısır geçiren İstanbul'un iki devi, sezon sonu için planlamalarına başladı.
Finansal Fair Play'den dolayı Fenerbahçe de Galatasaray da, bonservisli oyuncu almakta zorlanırken, sezon sonu stratejisini belirledi. İki kulüp yönetimi de önceliğini 'bonservisi elinde olan oyunculara' verme kararı aldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, Galatasaray Başkanı Burak Elmas da sezon sonunda kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına başlarken, menajerler aracılığı ile kendilerine önerilen isimleri masaya yatırmaya başladı. Bu bağlamda transferin 1 numaralı ismi, Matias Vecino oldu.