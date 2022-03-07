Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Matias Vecino için yaptığı transfer teklifi belli oldu! O rakama...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Matias Vecino için yaptığı transfer teklifi belli oldu! O rakama...

Son dakika transfer haberi... Finansal Fair Play'den dolayı Fenerbahçe ve Galatasaray sezon sonunda bonservisi elinde olan yıldızlara yönelecek. Bu bağlamda Süper Lig'in iki devi, Haziran 2022'de Inter ile sözleşmesi sona erecek Matias Vecino'ya kancayı attı. İspanyol basınında yer alan habere göre Matias Vecino'yu kadrosuna katmak isteyen iki takımın da yaptığı transfer teklifi belli oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 12:22 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 12:22
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Matias Vecino için yaptığı transfer teklifi belli oldu! O rakama...

Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon oynadığı futbolla taraftarlarını hüsrana uğratmış ve şampiyonluk yarışından erken kopmuştu. Ara transfer dönemini de bir hayli kısır geçiren İstanbul'un iki devi, sezon sonu için planlamalarına başladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Matias Vecino için yaptığı transfer teklifi belli oldu! O rakama...

Finansal Fair Play'den dolayı Fenerbahçe de Galatasaray da, bonservisli oyuncu almakta zorlanırken, sezon sonu stratejisini belirledi. İki kulüp yönetimi de önceliğini 'bonservisi elinde olan oyunculara' verme kararı aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Matias Vecino için yaptığı transfer teklifi belli oldu! O rakama...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, Galatasaray Başkanı Burak Elmas da sezon sonunda kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına başlarken, menajerler aracılığı ile kendilerine önerilen isimleri masaya yatırmaya başladı. Bu bağlamda transferin 1 numaralı ismi, Matias Vecino oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Matias Vecino için yaptığı transfer teklifi belli oldu! O rakama...

TECRÜBE ABİDESİ
İtalya Serie A devi Inter forması giyen Matias Vecino'nun, en önemli artısı Haziran 2022'de Inter ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Matias Vecino için yaptığı transfer teklifi belli oldu! O rakama...

Bununla beraber merkez orta sahada oynayan yıldız futbolcu, ön liberoda da forma giyebiliyor, on numara pozisyonunda da görev alabiliyor. Galatasaray, Fatih Terim döneminde uzun süre 8 numara aramış, son olarak Pulgar'ı getirmişti. Fenerbahçe ise Luiz Gustavo'dan bir türlü istediği verimi alamamıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Matias Vecino için yaptığı transfer teklifi belli oldu! O rakama...

Her iki kulüp için de oldukça cazip olan Matias Vecino transferine dair önemli bir detay ortaya çıktı. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Vecino ve menajerine yaptığı teklifin detayları da belli oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Matias Vecino için yaptığı transfer teklifi belli oldu! O rakama...

3 MİLYON EURO'YA TRANSFER BİTEBİLİR!
Haberde yer alan bilgilere göre Vecino ve menajerinin, transfer için şartı belli oldu. Uruguaylı yıldızın menajeri, Vecino ve imza parası dahil olmak üzere 3 milyon euroya bu transferin bitebileceği iddia edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da muhtemel teklifinin bu miktarda olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Matias Vecino için yaptığı transfer teklifi belli oldu! O rakama...

MATIAS VECINO KİMDİR?
24 Ağustos 1991'de Uruguay'ın Canelones şehrinde dünyaya gelen Vecino, 30 yaşında ve 1.87 boyunda. Merkez orta saha oyuncusu, tercih edilmesi halinde 10 numara pozisyonunda da görev alabiliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Matias Vecino için yaptığı transfer teklifi belli oldu! O rakama...

Kariyerine Uruguay takımlarından Central'de başlayan Vecino, daha sonra Nacional, Fiorentina, Cagliari, Empoli ve Inter formalarını terletti. Vecino, 2017-18 sezonunda Fiorentina'dan 24 milyon euro karşılığında Inter'in yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Matias Vecino için yaptığı transfer teklifi belli oldu! O rakama...

Matias Vecino, bu sezon Inter formasıyla toplamda 20 müsabakaya çıkarken 1 gol üretmiş ve 481 dakika sahada kalmıştı. Öte yandan Matias Vecino, Uruguay milli takımı ile de toplam 57 karşılaşmada forma giyerken 3 gol kaydetmişti.

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