Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 27. haftasında heyecan sona eriyor. Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyle ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...





KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Tarkan, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Ben Ouanes, Fall, Umut.

FENERBAHÇE: Altay, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Zajc, Crespo, Osayi, Arda, İrfan Can, Rossi, Berisha.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu, maçta forma giymiyor.

İRFAN CAN KAHVECİ CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlığını atlatan İrfan Can, Kasımpaşa karşısında kart görmesi durumunda ligin 28. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa'da ise üçer sarı kartları bulunan Umut Bozok, Rayane Aabid, Doğucan Haspolat, Mortadha Ben Ouanes ve Hadergjonaj, karşılaşmada sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 33 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti. Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılmıştı. Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

