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SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Arda Güler paylaşımı! "Geleceğin 10 numarası"

Spor haberi... Fenerbahçe'nin genç yıldızlarından Arda Güler, Hatayspor karşısında oynanan mücadelede ilk 11'de sahaya çıkmış ve 73 dakika sahada kalırken, taraftarlardan alkış toplamıştı. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil'den genç yıldıza dair flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 17:10
SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Arda Güler paylaşımı! "Geleceğin 10 numarası"

Kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe, Süper Lig'de son oynadığı Hatayspor mücadelesinden 2-0 galibiyetle ayrılırken, puanını 43'e yükseltmişti.

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Arda Güler paylaşımı! "Geleceğin 10 numarası"

Bu karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 16 yaşındaki genç futbolcu mücadele sonunda yaptığı açıklamada "Çok mutluyum. Taraftarlarımız 'Arda, Arda' dedi. Çok mutlu oldum. 3 sene önce Fenerbahçe'ye geldim. Allah nasip etti, tam 3 sene sonra ilk 11 çıktım. Takım olarak galibiyet için elimizden geleni yaptık ve kazandık"

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Arda Güler paylaşımı! "Geleceğin 10 numarası"

"Çocukluktan beri Fenerbahçeliyim. Kadroda kaliteli isimler var. Onlardan öğreniyorum, sahada da yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Arda Güler paylaşımı! "Geleceğin 10 numarası"

Öte yandan Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncusu Mesut Özil de sarı-lacivertli kulübün genç yıldızı Arda Güler hakkında paylaşımda bulundu.

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Arda Güler paylaşımı! "Geleceğin 10 numarası"

Mesut Özil, Süper Lig'de 2-0 kazanılan Atakaş Hatayspor maçındaki performansıyla yeniden adından söz ettiren 16 yaşındaki futbolcuyla antrenmanda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Geleceğin 10 numarası" notunu düştü.

SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Arda Güler paylaşımı! "Geleceğin 10 numarası"

Mesut Özil'in söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

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