SPOR HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Arda Güler paylaşımı! "Geleceğin 10 numarası"

Bu karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 16 yaşındaki genç futbolcu mücadele sonunda yaptığı açıklamada "Çok mutluyum. Taraftarlarımız 'Arda, Arda' dedi. Çok mutlu oldum. 3 sene önce Fenerbahçe'ye geldim. Allah nasip etti, tam 3 sene sonra ilk 11 çıktım. Takım olarak galibiyet için elimizden geleni yaptık ve kazandık"