Tek hayalim başkan olmak

Kanarya'da eski yönetici Saadettin Saran konuştu. Seçimde adaylığını koyacağını yineleyen Saran, "Çocukluğumdan beri en büyük hayalim. Hiç saklamadım. Aziz Bey yönetime alırken de söyledim; 'İnşallah ben bir gün başkan olurum' dedim. Nihat Özdemir, 'Oğlum böyle şey söylenir mi?' dedi. Niye söylemeyeyim? Hayalim" diye konuştu.
Kanarya'da eski yönetici Saadettin Saran konuştu. Seçimde adaylığını koyacağını yineleyen Saran, "Çocukluğumdan beri en büyük hayalim. Hiç saklamadım. Aziz Bey yönetime alırken de söyledim; 'İnşallah ben bir gün başkan olurum' dedim. Nihat Özdemir, 'Oğlum böyle şey söylenir mi?' dedi. Niye söylemeyeyim? Hayalim" diye konuştu.