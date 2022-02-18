Haberler Fenerbahçe Tek hayalim başkan olmak

Tek hayalim başkan olmak

Kanarya'da eski yönetici Saadettin Saran konuştu. Seçimde adaylığını koyacağını yineleyen Saran, "Çocukluğumdan beri en büyük hayalim. Hiç saklamadım. Aziz Bey yönetime alırken de söyledim; 'İnşallah ben bir gün başkan olurum' dedim. Nihat Özdemir, 'Oğlum böyle şey söylenir mi?' dedi. Niye söylemeyeyim? Hayalim" diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 06:50
Tek hayalim başkan olmak
Kanarya'da eski yönetici Saadettin Saran konuştu. Seçimde adaylığını koyacağını yineleyen Saran, "Çocukluğumdan beri en büyük hayalim. Hiç saklamadım. Aziz Bey yönetime alırken de söyledim; 'İnşallah ben bir gün başkan olurum' dedim. Nihat Özdemir, 'Oğlum böyle şey söylenir mi?' dedi. Niye söylemeyeyim? Hayalim" diye konuştu.
DİĞER
Son dakika: Enes Ünal, yıldızları geride bıraktı! Tek rakibi Robert Lewandowski...
Fenerbahçe’den taraftarı çıldırtan futbol! İlk 45’te ‘0’ çektiler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor