Haberler Fenerbahçe Giresunspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE 📺 | Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Giresunspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE 📺 | Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Fenerbahçe kritik maçta karşı karşıya gelecek. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı müsabaka Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak. Miguel Crespo, Mesut Özil, Filip Novak, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Öte yandan karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 14:46 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:02
Giresunspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE 📺 | Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Haftanın en kritik müacadeleleri arasında Giresunspor - Fenerbahçe müsabakası yer alıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ

GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Behich, Traore, Flavio, Serginho, Chiquinho, Diabate, Umut Nayir

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi, Ferdi, Zajc, Mert Hakan, Sosa, Rossi, Valencia

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Fenerbahçe maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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