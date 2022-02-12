Giresunspor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE 📺 | Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Haftanın en kritik müacadeleleri arasında Giresunspor - Fenerbahçe müsabakası yer alıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ

GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Behich, Traore, Flavio, Serginho, Chiquinho, Diabate, Umut Nayir

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi, Ferdi, Zajc, Mert Hakan, Sosa, Rossi, Valencia

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Fenerbahçe maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.