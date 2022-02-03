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Fenerbahçe'den sol bek harekatı! Lykogiannis için teklif yapıldı

Fenerbahçe transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sol bek arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündem Lykogiannis geldi. Kanarya'nın Yunan sol bek için teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'den sol bek harekatı! Lykogiannis için teklif yapıldı

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı- lacivertlilerin istediği sol beki duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin, Serie A'da Cagliari forması giyen Charalampos Lykogiannis'i istediğini söyledi.

Haberde 28 yaşındaki 1.90 boyundaki Yunan sol beke 2024 yılına kadar sözleşme teklif ettiği belirtildi. Savunmanın ortasında da top koşturabilen Lykogiannis, bu sezon 22 maçta 1403 dakika görev yaptı.

Kariyerine Olimpiakos'ta başlayan tecrübeli futbolcu; Levadiakos, Ergotelis ve Sturm Graz'da da top koşturdu. 2018'den bu yana ise İtalya ekibinde olan Lykogiannis, milli takımda ise 6 kez görev yaptı.

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