Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de teknik direktör zirvesi! Löw ve Bilic...

Fenerbahçe'de teknik direktör zirvesi! Löw ve Bilic...

Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başlamak isteyen Fenerbahçe, teknik direktör konusunda gaza bastı. Sarı-lacivertliler uzun süredir gündemde olan teknik direktör belirsizliği konusunda corona virüsü testi negatife dönen Ali Koç, önce Löw ile görüşme gerçekleştirecek. Başkan Koç, eğer bu görüşmeden sonuç alamazsa rotasını Hırvat hoca Bilic'e çevirecek. İşte son detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de teknik direktör zirvesi! Löw ve Bilic...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Alman teknik adam Joachim Löw ile yürüttüğü görüşmelerde son derece kritik bir sürece girdi. Takvim'in derlediği habere bugün Covid-19 karantinası sona erecek olan Başkan Ali Koç'un Almanya'ya giderek teknik direktör Joachim Löw ile yüz yüze görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör zirvesi! Löw ve Bilic...

YÖNETİM SÜRECİ UZATMAK İSTEMİYOR

Süreci fazla uzatmak istemeyen Sarı-Lacivertli kurmaylar, Löw ile bir an önce anlaşıp hoca meselesini kapatmayı planlıyor. Löw ile yapılacak görüşmelerde önümüzdeki 48 saat son derece kritik bir öneme sahip.

Fenerbahçe'de teknik direktör zirvesi! Löw ve Bilic...

BiLiC FENERBAHÇE İÇİN HAZIR KITA

Bu süre zarfında Fenerbahçeli kurmayların Löw'den net bir sonuç alamaması durumunda süreci daha fazla uzatmayarak Çin kulübü Beijing'deki görevinden ayrılan Slaven Bilic ile masaya oturmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı- Lacivertli yöneticilerle temas halinde olan Bilic'in Fenerbahçe'de görev yapmaya son derece istekli olduğu ifade ediliyor. Bilic, yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'ye gelmek istemiş ancak kulübü Beijing buna izin vermemişti.

DİĞER
Güzel oyuncu Gökçe Bahadır'dan evlilik sinyali! Şarkıcı sevgilisi ile evleniyor mu?
Galatasaray’da kritik Domonec Torrent zirvesi! Gözler Fatih Terim’de…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor