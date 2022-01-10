Fenerbahçe'de teknik direktör zirvesi! Löw ve Bilic...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Alman teknik adam Joachim Löw ile yürüttüğü görüşmelerde son derece kritik bir sürece girdi. Takvim'in derlediği habere bugün Covid-19 karantinası sona erecek olan Başkan Ali Koç'un Almanya'ya giderek teknik direktör Joachim Löw ile yüz yüze görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.





YÖNETİM SÜRECİ UZATMAK İSTEMİYOR



Süreci fazla uzatmak istemeyen Sarı-Lacivertli kurmaylar, Löw ile bir an önce anlaşıp hoca meselesini kapatmayı planlıyor. Löw ile yapılacak görüşmelerde önümüzdeki 48 saat son derece kritik bir öneme sahip.



