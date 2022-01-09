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Fenerbahçe'de Engin Fırat ismi ön plana çıktı! Olunga ile birlikte gelecek

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de hoca arayışları tüm hızıyla sürerken, ismi ön plana çıkan Teknik Direktör Engin Fırat, sarı-lacivertli takımın başına geçmesi durumunda Kenyalı golcü Michael Olunga'yı da yanında getirecek. Fırat'ın kulübü bilmesi ve uluslararası tecrübeye sahip olması öne çıkan detaylar olarak göze çarpıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 12:29
Fenerbahçe'de Engin Fırat ismi ön plana çıktı! Olunga ile birlikte gelecek

Fenerbahçe'de yabancı teknik direktör transferi olmaması durumunda yerli hocalardan Okan Buruk, İsmail Kartal ile birlikte Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat'ın da adı anılıyor.

Fenerbahçe'de Engin Fırat ismi ön plana çıktı! Olunga ile birlikte gelecek

Engin Fırat'ın Alman ekolünde yetişmesinin, kulübü bilmesinin ve uluslararası tecrübeye sahip olmasından dolayı Başkan Ali Koç'un transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Engin Fırat ismi ön plana çıktı! Olunga ile birlikte gelecek

OLUNGA'YI GETİRECEK!
Engin Fırat'ın sarı-lacivertli takımın başına geçmesi halinde Kenyalı golcü Michael Olunga'yı da yanında getireceği gelen bilgiler arasında.

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