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Ali Koç: Şimdi hesap zamanı

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Yargıtay'ın Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerin beraat kararını onamasını, "Beklediğimiz karar çıktı. Hukuksuzluğa karşı hukuk galip geldi." sözleriyle değerlendirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 06:50
Ali Koç: Şimdi hesap zamanı

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Yargıtay'ın Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerin beraat kararını onamasını, "Beklediğimiz karar çıktı. Hukuksuzluğa karşı hukuk galip geldi. Bu sürecin maddi ve manevi telafisi için çalışacağız" sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Koç, "Cumhurbaşkanımız bizi en iyi anlayanlardan birisi. Bir kez daha şükranlarımızı sunmak istiyorum." diye konuştu.

YARGITAY: BERAAT
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Futbolda Şike davasında, aralarında eski F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanık hakkında verilen beraat kararlarını onadı. Karar ile yerel mahkemenin Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Selim Kımıl hakkında "Tehdit", "Şike" ve "Teşvik primi" suçlarından verdiği beraat kararı onandı.

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