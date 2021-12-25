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Max Meyer’e 2.Lig’den talip

Son maçta kadroya alınmayan Max Meyer gözden çıkarıldı. Takım bulması istenen Alman orta saha ile Bundesliga 2'den bazı kulüplerin ilgilendiği belirtildi. Rogon menajerlik şirketinin Fenerbahçe'ye getirdiği isimlerden olan 26 yaşındaki Meyer, sarı-lacivertli forma ile 9 maçta 369 dakika süre aldı. Royal Antwerp'e deplasmanda 1 gol attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Max Meyer’e 2.Lig’den talip
Son maçta kadroya alınmayan Max Meyer gözden çıkarıldı. Takım bulması istenen Alman orta saha ile Bundesliga 2'den bazı kulüplerin ilgilendiği belirtildi. Rogon menajerlik şirketinin Fenerbahçe'ye getirdiği isimlerden olan 26 yaşındaki Meyer, sarı-lacivertli forma ile 9 maçta 369 dakika süre aldı. Royal Antwerp'e deplasmanda 1 gol attı.
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