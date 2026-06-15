Belçika-Mısır maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada G Grubu ilk maçında Belçika ile Mısır karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE BELÇİKA-MISIR MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Belçika: Courtais, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne, Tielemans, Onana, Doku, K. De Bruyne, Trossard, Ketelaere

Mısır: Shoubeir, Hany, Ibrahim, Fathi, Fatouh, Attia, Lasheen, Zico, Ashour, Salah, Marmoush

BELÇİKA-MISIR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Belçika-Mısır maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.