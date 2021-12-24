Brezilyalılardan Mesut Özil'e şok sözler!

Sezon başında sürpriz bir şekilde takımın başına Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe, 17. hafta sonunda Portekizli teknik adamla yollarını ayırdı. Avrupa Ligi'nde ilk defa gruptan çıkamayan Fenerbahçe, son Fatih Karagümrük beraberliği ile birlikte lider Trabzonspor'un da 16 puan arkasında kaldı.

"FLAMENGO İÇİN EN DOĞRU ADAY" Brezilya basını, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Vitor Pereira'nın geçmişine yönelik bir analiz yayınladı. Pereira'nın Flamengo için Jorge Jesus ile beraber en doğru aday olduğu belirtilirken, tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe günleri için şoke eden ifadeler kullanıldı.