Haberler Fenerbahçe Brezilyalılardan Mesut Özil'e şok sözler!

Brezilyalılardan Mesut Özil'e şok sözler!

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Portekizli teknik adamın Flamengo'nun başına geçmesi beklenirken, Brezilya basını yayınladığı analizde Mesut Özil ile ilgili şoke eden ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 20:29
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Brezilyalılardan Mesut Özil'e şok sözler!

Sezon başında sürpriz bir şekilde takımın başına Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe, 17. hafta sonunda Portekizli teknik adamla yollarını ayırdı. Avrupa Ligi'nde ilk defa gruptan çıkamayan Fenerbahçe, son Fatih Karagümrük beraberliği ile birlikte lider Trabzonspor'un da 16 puan arkasında kaldı.

Brezilyalılardan Mesut Özil'e şok sözler!

"FLAMENGO İÇİN EN DOĞRU ADAY"

Brezilya basını, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Vitor Pereira'nın geçmişine yönelik bir analiz yayınladı. Pereira'nın Flamengo için Jorge Jesus ile beraber en doğru aday olduğu belirtilirken, tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe günleri için şoke eden ifadeler kullanıldı.

Brezilyalılardan Mesut Özil'e şok sözler!

"ÖLÜ SİNEK MESUT ÖZİL"

"Pereira son işinde başarılı olamasa da Fenerbahçe'de ortalık karışmıştı. Takımın lideri ölü sinek olarak bildiğimiz Mesut Özil. Onu harika bir takım lideri olarak göremezsiniz."

DİĞER
Galatasaray Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta, ne zaman?
Vahşetin adresi Şanlıurfa Eyyübiye! Cinnet getiren kişi eşine defalarca kez ateş etti son kurşunu kafasına sıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor