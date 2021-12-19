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Arjantin basını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray Frank Fabra'nın peşinde

Süper Lig'de bu sezon beklenenden oldukça uzak bir görüntü sergileyen Fenerbahçe ve Galatasaray, gözünü ara transfer dönemine çevirdi. İki takım da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken Arjantin basınından flaş bir haber geldi. Buna göre ezeli rakipler Boca Juniors forması giyen Frank Fabra'yı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (Görkem Ağgündüz / Dış Haberler)

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 00:09
Arjantin basını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray Frank Fabra'nın peşinde

Süper Lig'in 17. haftası geride kalırken Galatasaray Başakşehir ile, Fenerbahçe ise Beşiktaş'la berabere kaldı. Bu sonuçların ardından iki takımın da lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı iyice açıldı.

Gözünü ara transfer dönemine çeviren ezeli rakiplerin aynı ismi listesine aldığı iddia edildi;

Arjantin basını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray Frank Fabra'nın peşinde

"TÜRK FUTBOLU EN MUHTEMEL HEDEF"

"Kolombiyalı oyuncular Boca Juniors'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Bu isimlerden birisi de Frank Fabra. Henüz ülkesine dönmek istemeyen oyuncu Avrupa'da oynamayı hedefliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, sol bek transferine istekli olduğundan Türk futbolu Fabra için en muhtemel hedef olabilir."

Arjantin basını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray Frank Fabra'nın peşinde

İşte Arjantin basınına yansıyan o haber...

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