Arjantin basını duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray Frank Fabra'nın peşinde

Süper Lig 'in 17. haftası geride kalırken Galatasaray Başakşehir ile, Fenerbahçe ise Beşiktaş 'la berabere kaldı. Bu sonuçların ardından iki takımın da lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı iyice açıldı.

"TÜRK FUTBOLU EN MUHTEMEL HEDEF"

"Kolombiyalı oyuncular Boca Juniors'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Bu isimlerden birisi de Frank Fabra. Henüz ülkesine dönmek istemeyen oyuncu Avrupa'da oynamayı hedefliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, sol bek transferine istekli olduğundan Türk futbolu Fabra için en muhtemel hedef olabilir."