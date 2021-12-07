Haberler Fenerbahçe Amavi’ye izin çıktı

Amavi’ye izin çıktı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jordan Amavi hakkında Marsilya'nın hocası Jorge Sampaoli, "Geçen sezon Amavi çok sakatlandı, bu yüzden onu pek değerlendiremedik. Sezon başında da bizim oyun sistemimize ilişkin sorunları vardı. Takımdan ayrılmak isteyen diğer oyuncular gibi, kendine bir çıkış yolu bulabilir" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 06:50
Amavi’ye izin çıktı
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jordan Amavi hakkında Marsilya'nın hocası Jorge Sampaoli, "Geçen sezon Amavi çok sakatlandı, bu yüzden onu pek değerlendiremedik. Sezon başında da bizim oyun sistemimize ilişkin sorunları vardı. Takımdan ayrılmak isteyen diğer oyuncular gibi, kendine bir çıkış yolu bulabilir" dedi. Bu sezon 2 maçta şans bulabilen 27 yaşındaki Fransız sol bekin piyasa değeri 8 milyon euro.
DİĞER
Galatasaray-TFF krizi büyüyor! "Fatih Terim'den vazgeçin..."
HAVA DURUMU | Meteorolojiden 35 ile sarı ve turuncu kod! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor