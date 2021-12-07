Amavi’ye izin çıktı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jordan Amavi hakkında Marsilya'nın hocası Jorge Sampaoli, "Geçen sezon Amavi çok sakatlandı, bu yüzden onu pek değerlendiremedik. Sezon başında da bizim oyun sistemimize ilişkin sorunları vardı. Takımdan ayrılmak isteyen diğer oyuncular gibi, kendine bir çıkış yolu bulabilir" dedi.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jordan Amavi hakkında Marsilya'nın hocası Jorge Sampaoli, "Geçen sezon Amavi çok sakatlandı, bu yüzden onu pek değerlendiremedik. Sezon başında da bizim oyun sistemimize ilişkin sorunları vardı. Takımdan ayrılmak isteyen diğer oyuncular gibi, kendine bir çıkış yolu bulabilir" dedi. Bu sezon 2 maçta şans bulabilen 27 yaşındaki Fransız sol bekin piyasa değeri 8 milyon euro.