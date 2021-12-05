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Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli eski milli futbolcu Osman Arpacıoğlu vefat etti

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Osman Arpacıoğlu, hayatını kaybetti. Arpacıoğlu, Süper Lig'de 1972-1973 sezonunda gol kralı olmuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 14:23
Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli eski milli futbolcu Osman Arpacıoğlu vefat etti

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu formaları giyen eski milli futbolcu Osman Arpacıoğlu, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımı'mız ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Osman Arpacıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Osman Arpacıoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Fenerbahçe Kulübü ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Uzun dönemler Fenerbahçe ve Mersin İdman Yurdu kulüplerinde oynayan, Süper Lig'de 1972-1973 sezonunda gol kralı olan Osman Arpacıoğlu, 1968-1974 yılları arasında 13 kez A Milli Takım formasını terletti.

Osman Arpacıoğlu anısına bugün ve yarın oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.



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