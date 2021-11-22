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Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi sonrası özel tişört! "Oyuncu elendi"

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona sona eren Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaraylı taraftarların Squid Game'li pankartına gönderme yaparak "Oyuncu elendi" baskılı tişört çıkardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 21:28
Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi sonrası özel tişört! "Oyuncu elendi"

Fenerium'dan yapılan paylaşımda derbi tişörtlerinin ön satışa açıldığı söylenirken, ""Bir oyuncu elendi" tişörtleri bugün itibariyle fenerium.com'da ön satışta, önümüzdeki hafta tüm Fenerium mağazalarında!" şekilnde not düşüldü.

21 Kasım Pazar akşamı Nef Stadyumu'nda oynanan maçı 90+5. dakikadaki Miguel Crespo'nun golü ile Fenerbahçe 2-1 kazanmayı başardı.

Galatasaray tribünlerinde Fenerbahçe derbisinden önce "Squid Game" temalı bir koreografi yapılmış ve o diziden alıntı yapılarak "Oyuncu elendi" yazısı yer almıştı.

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