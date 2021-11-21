Galatasaray - Fenerbahçe derbisi CANLI İZLE | GS FB maçı CANLI İZLE | Derbi izle | Canlı maç izle

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Çıkış arayan iki dev Galatasaray ve Fenerbahçe Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

NEF Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, van Aanholt, Marcao, Nelsson, Yedlin, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil.

FENERBAHÇE: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Özil, Berisha

📺 GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 21 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.

HALİL UMUT MELER'İN PERFORMANSI!

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, Süper Lig'de 121 maç yönetti. Bu maçların 55'ini ev sahibi takımlar, 43'ünü ise deplasman takımları kazandı. 23 maç ise beraberlikle noktalandı. Meler, mücadelelerde 579 sarı kart ve 39 kırmızı kart gösterdi. Meler, kariyerinde maç başına 4,98 sarı kart ve 0,29 kırmızı kart ortalamalarına sahip bulunuyor.

PEREİRA 4'LÜ SAVUNMA İLE SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray derbisine 4'lü savunma ile çıktı. Bu sezon takımını ilk kez 4'lü formasyonla sahaya süren Pereira, Galatasaray derbisinde 4-3-3 formasyonu ile sahada yer aldı.

SOSA 11'DE YER ALDI

Sarı-laciverti ekipte Josa Sosa, derbi mücadeleye 11'de başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile oynanan mücadeleye 11'de yer alan ve performansı ile beğenileri toplayan Sosa, ligin 12'nci haftasındaki Kayserispor karşısında ise yedekler arasında yer almıştı. Pereira, Arjantinli futbolcuya Galatasaray maçında ilk 11'de şans verdi.

6 YENİ İSİM DERBİ HEYECANI YAŞADI

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, ilk defa Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı. Sarı-lacivertli ekipte Berke Özer, Kim Min-Jae, Mergim Berisha, Filip Novak, Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde ilk kez forma giydi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır, Valencia ve Gustavo, derbi maçta takımlarını yalnız bıraktı.

GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşılaşmasına ligin 12'nci haftasında hafta oynanan Karagümrük mücadelesinin 11'ine göre 3 değişiklikle başladı. Terim, Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Babel, Ömer Bayram ve Emre Kılınç'ı derbide yedek soyundururken yerlerine Van Aanholt, Feghouli ve Morutan'a görev verdi. Fatih Terim, Fenerbahçe karşısına şu 11'le çıktı:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Sofiane Feghouli, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu."

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARDAN KAREOGRAFİ

Son dönemde dünyaca ünlü olan diziden esinlenen Galatasaraylı taraftarlar, "Hazırsanız başlayalım. Oyuncu 1907 elendi" yazılı 3 boyutlu bir kareografi yaptı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı'ndaki mücadelede tribünleri tamamen doldurdu. Koronavirüs salgını başladıktan sonrasında tam kapasiteyle oynanılmasına karar verilen derbide sarı-kırmızılı taraftarlar tribünleri tamamen doldurdu. Koronavirüs salgını önlemlerinin alındığı Nef Stadı'nda Fenerbahçe taraftarları yer almazken, 50 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar takımlarını destekledi.