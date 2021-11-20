Yunanistan’dan flaş iddia

Bu kez Yunan basınında bir transfer iddiası ortaya atıldı. Komşu'da yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz döneminde de gündeminde olan Lyon'lu Moussa Dembele için Pelkas'ı transferde kullanacağı ve ocak ayında imzaların atılacağı ileri sürüldü.
Bu kez Yunan basınında bir transfer iddiası ortaya atıldı. Komşu'da yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz döneminde de gündeminde olan Lyon'lu Moussa Dembele için Pelkas'ı transferde kullanacağı ve ocak ayında imzaların atılacağı ileri sürüldü.