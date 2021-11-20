Haberler Fenerbahçe Yunanistan’dan flaş iddia

Yunanistan’dan flaş iddia

Bu kez Yunan basınında bir transfer iddiası ortaya atıldı. Komşu'da yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz döneminde de gündeminde olan Lyon'lu Moussa Dembele için Pelkas'ı transferde kullanacağı ve ocak ayında imzaların atılacağı ileri sürüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Yunanistan’dan flaş iddia
Bu kez Yunan basınında bir transfer iddiası ortaya atıldı. Komşu'da yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz döneminde de gündeminde olan Lyon'lu Moussa Dembele için Pelkas'ı transferde kullanacağı ve ocak ayında imzaların atılacağı ileri sürüldü.
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