Antwerp Fenerbahçe maçı CANLI izle! Antwerp FB maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu 4. maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Belçika ekibi Antwerp karşı karşıya geliyor. Bosuil Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Bosna Hersek Federasyonu'ndan hakem Irfan Peljto'nun yönetiyor. Kritik müsabaka, sarı-lacivertlilerin gruptaki kaderi açısından büyük önem taşıyor.

Antwerp-Fenerbahçe maçı ev sahibi takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanıyor.







ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

ROYAL ANTWERP: Butez, De Laet, Verstraete, Fischer, Alhassan Yusuf, Benson, Gerkens, Vines, Bataille, Almeida, Frey

FENERBAHÇE: Berke Özer, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi Samuel, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Max Meyer, İrfan Can Kahveci, Berisha

ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda oynanan Antwerp - Fenerbahçe maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 122. MÜSABAKA

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 122. maçını oynuyor.

Kupa 2'de 121 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 29 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 163 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 158 gole engel olamadı.

VITOR PEREIRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 22. MAÇ

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 22. kez mücadele ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 28 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 26 gol gördü.