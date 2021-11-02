Fenerbahçe'de yeni kaptan kim olacak? İşte öne çıkan isim

Konyaspor deplasmanında Luiz Gustavo ve Altay Bayındır'ın sakatlanması, Mesut Özil'in de henüz tam anlamıyla iyileşememesi nedeniyle kaptan eksikliği yaşanıyor.

Antwerp deplasmanında kimin birinci kaptan olacağı merak ediliyor. Son 2 yıldır takımda güçlü bir kaptan modeli de çıkmadı.

Gökhan Gönül, Ozan Tufan, Gustavo, Mesut Özil ve Altay arasında sürekli gidip gelen kaptanlık bandı bir türlü esas liderle buluşamadı.

SZALAI VE MERT HAKAN YANDAŞ!

Fenerbahçe'de Antwerp karşısında pazubanda en yakın duran isim Attila Szalai. Geldiği günden bu yana hem saha içinde arkadaşları tarafından hem de taraftarlarca saygı duyulan isimlerin başında geliyor. Bir diğer aday ise Mert Hakan Yandaş... Milli futbolcu da Antwerp maçında forma giymesi halinde pazubandı takabilir.

Takımın başarılı yıllarında aynı zamanda milli takımda da kaptanlık yapan Rüştü Reçber, Ogün Temizkanoğlu, Ümit Özat, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu gibi isimler vardı. Milliyet'in haberine göre ayrıca kulübün efsanelerinden Alex de Souza da saygı duyulan, güçlü bir liderdi.