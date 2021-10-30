Haberler Fenerbahçe Bakambu radara alındı

Bakambu radara alındı

Fenerbahçe, eski Bursasporlu Cedric Bakambu'yu da radarına aldı. Çin Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen Kongolu golcünün sözleşmesinin yıl sonunda bitecek olması bu transferi cazip hale getiriyor. Yönetimin, Vitor Pereria'nın istemesi halinde 1 Ocak'tan itibaren boşa çıkacak olan 30 yaşındaki oyuncu için girişimde bulunacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Bakambu radara alındı

Fenerbahçe, eski Bursasporlu Cedric Bakambu'yu da radarına aldı. Çin Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen Kongolu golcünün sözleşmesinin yıl sonunda bitecek olması bu transferi cazip hale getiriyor. Yönetimin, Vitor Pereria'nın istemesi halinde 1 Ocak'tan itibaren boşa çıkacak olan 30 yaşındaki oyuncu için girişimde bulunacağı ifade edildi.

339 MAÇTA 147 GOL
Sochaux, Bursaspor, Villarreal ve BJ Gouan formaları giyen Bakammu; kariyerinde 339 maçta 147 gol+36 asist üretti. Demokratik Kongo'lu futbolcu, ulusal milli takımda da 30 kez oynayıp 13 kez fileleri sarstı.

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