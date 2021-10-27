FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin savunması çöktü! Son 10 maçta...

Süper Lig'de sezona müthiş başlayan Fenerbahçe, son haftalarda düşüşe geçti. Önce Trabzonspor, ardından da Alanyaspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler, zirvenin 5 puan gerisine düştü.
Süper Lig'de sezona müthiş başlayan Fenerbahçe, son haftalarda düşüşe geçti. Önce Trabzonspor, ardından da Alanyaspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler, zirvenin 5 puan gerisine düştü.
Kanarya'da sezon başından itibaren müthiş bir performans sergileyen Attila Szalai ve Kim Min-Jae, son haftalarda yaptıkları hatalarla adeta takımlarını yaktılar.
Süper Lig'in ilk 3 haftasında kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, ligdeki son 7 maç ile Avrupa Ligi'ndeki 3 karşılaşmada ise kalesini savunamadı. Sarı- lacivertliler, üst üste 10 müsabakada gol yedi.
Bu maçlarda 17 kez ağları havalanan Kanarya, 8. haftaya kadar ligin en az gol yiyen takımıyken, 10. hafta sonunda bu alanda 5.'liğe kadar geriledi.