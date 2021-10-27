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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin savunması çöktü! Son 10 maçta...

Süper Lig'in ilk 3 haftasında kalesini gole kapatan Fenerbahçe'ye bir haller oldu. Savunmada adeta çözülen sarı-lacivertliler, Attila Szalai, Kim Min-Jae ve Altay Bayındır'ın bireysel hatalarından kaynaklanan goller yedi. Son 10 maçta kalesini savunamayan Fenerbahçe, zirvenin de 5 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 13:11
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin savunması çöktü! Son 10 maçta...

Süper Lig'de sezona müthiş başlayan Fenerbahçe, son haftalarda düşüşe geçti. Önce Trabzonspor, ardından da Alanyaspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler, zirvenin 5 puan gerisine düştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin savunması çöktü! Son 10 maçta...

Kanarya'da sezon başından itibaren müthiş bir performans sergileyen Attila Szalai ve Kim Min-Jae, son haftalarda yaptıkları hatalarla adeta takımlarını yaktılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin savunması çöktü! Son 10 maçta...

Süper Lig'in ilk 3 haftasında kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, ligdeki son 7 maç ile Avrupa Ligi'ndeki 3 karşılaşmada ise kalesini savunamadı. Sarı- lacivertliler, üst üste 10 müsabakada gol yedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin savunması çöktü! Son 10 maçta...

Bu maçlarda 17 kez ağları havalanan Kanarya, 8. haftaya kadar ligin en az gol yiyen takımıyken, 10. hafta sonunda bu alanda 5.'liğe kadar geriledi.

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