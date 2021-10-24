Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Menajeri resmen açıkladı! Mesut Özil ocakta ayrılıyor mu? (FB haberi)

TRANSFER HABERLERİ: Menajeri resmen açıkladı! Mesut Özil ocakta ayrılıyor mu? (FB haberi)

Spor haberi... Fenerbahçe'nin son günlerde gerek performansı gerekse oyundan alındıktan sonra teknik direktör Vitor Pereira'ya olan tepkileri nedeniyle gündemden düşmeyen ismi Mesut Özil için ayrılık iddiaları ortaya atılmaya başlanmıştı. Tecrübeli oyuncunun menajeri Erkan Söğüt, yıldız oyuncunun devre arasında kulüp bulması için kendisine telefon açtığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Söğüt, "Mesut, 2024 yılına kadar Fenerbahçe forması giyecek. Hatta şunu söyleyebilirim; Mesut futbolu Fenerbahçe'de bıraktıktan sonra kulüp içerisinde farklı bir görev almayı istiyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 12:30
TRANSFER HABERLERİ: Menajeri resmen açıkladı! Mesut Özil ocakta ayrılıyor mu? (FB haberi)

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil, beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERLERİ: Menajeri resmen açıkladı! Mesut Özil ocakta ayrılıyor mu? (FB haberi)

Sarı lacivertlilere gelmeden önce uzun süre sahalardan uzak kalan ve bu nedenle ilk sezonunda maç ritmi yakalaması beklenen yıldız oyuncu, ikinci sezonunda da beklenen seviyeye çıkamadı.

TRANSFER HABERLERİ: Menajeri resmen açıkladı! Mesut Özil ocakta ayrılıyor mu? (FB haberi)

Teknik direktör Vitor Pereira'dan da zaman zaman kesik yiyen Mesut'un takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu. 33 yaşındaki oyuncunun menajeri Erkan Söğüt, Özil'in devre arasında kulüp bulması için kendisine telefon açtığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ: Menajeri resmen açıkladı! Mesut Özil ocakta ayrılıyor mu? (FB haberi)

Söğüt, "Mesut, 2024 yılına kadar Fenerbahçe forması giyecek. Hatta şunu söyleyebilirim; Mesut futbolu Fenerbahçe'de bıraktıktan sonra kulüp içerisinde farklı bir görev almayı istiyor" dedi.

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