TRANSFER HABERLERİ: Menajeri resmen açıkladı! Mesut Özil ocakta ayrılıyor mu? (FB haberi)

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil, beklentilerin altında kaldı.
Sarı lacivertlilere gelmeden önce uzun süre sahalardan uzak kalan ve bu nedenle ilk sezonunda maç ritmi yakalaması beklenen yıldız oyuncu, ikinci sezonunda da beklenen seviyeye çıkamadı.
Teknik direktör Vitor Pereira'dan da zaman zaman kesik yiyen Mesut'un takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusuydu. 33 yaşındaki oyuncunun menajeri Erkan Söğüt, Özil'in devre arasında kulüp bulması için kendisine telefon açtığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.