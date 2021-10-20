Fenerbahçe Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında sahasında Royal Antwerp'i konuk edecek. Bu maç öncesi Belçika ekibinde Radja Nainggolan, Sander Coopman, Bjorn Engels, Bruny Nsimba ve Sam Vines'in sakatlıkları bulunuyor. Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci mücadelede forma giyemeyecek. Bu arada Antwerp'te İsviçreli golcü Michael Frey'in Fenerbahçe'ye karşı oynaması bekleniyor.

FENERBAHÇE-ANTWERP MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin sahasında Antwerp ile karşılaşacağı maç yarın 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ANTWERP MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay Bayındır; Min-jae Kim, Filip Novak, Attila Szalai; Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas; Diego Rossi, Mesut Özil; Enner Valencia

Antwerp: Jean Butez; Abdoulaye Seck, Ritchie De Laet, Dinis Almeida, Aurelio Buta; Birger Verstraete, Alhassan Yusuf; Michel Ange Balikwisha, Manuel Benson, Vitor Fischer; Michael Frey