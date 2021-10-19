Hakem eşit davranmadı

Dev maçtaki kararları tartışılan Ali Şansalan'ın yönetimi sakin kişiliği ile tanınan Luiz Gustavo'yu bile kızdırdı... "Sahada takımımıza, bizlere karşı tavrı çok gergin, stresli bir hakem yönetimi yaşadık" diyen sambacı, "Hakemliğin doğası gereği iki tarafa eşit olması gereken ancak maç içerisinde öyle olduğunu ne yazık ki hissedemediğimiz bir maç oldu. Aynı pozisyonlarda bambaşka yaklaşımlar gördük. Şaşkınım çünkü böyle bir şeyi ilk kez görüyorum. Ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.