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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Olympiakos cephesinden küstah açıklama! "Kendi şehrimizde kazanmak önemliydi"

Son dakika spor haberi... UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos'a sahasında 3-0 mağlup olmuştu. Karşılaşmanın ardından Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis skandal açıklamalarda bulundu. Marinakis yaptığı açıklamada galibiyeti Yunan halkına adadığını söylerken, "Kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 23:09 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 23:24
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Olympiakos cephesinden küstah açıklama! "Kendi şehrimizde kazanmak önemliydi"

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temslicimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 mağlup olmuştu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Olympiakos kulübünün sahibi Vangelis Marikanis küstah açıklamalarda bulundu.

Marinakis açıklamasında "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Çocuklara da soyunma odasında söyledim. Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz. Bu galibiyet çok büyüktü. Bu zaferimiz tüm Yunanistan'a armağan olsun."

"OLYMPIAKOS HEP BÖYLE OLMALI"

"Bu sonuçtan ötürü çok mutluyuz. Oyuncularıma, antrenörlerime, teknik direktörüme teşekkür ediyorum. Çok çalıştık. Olympiakos hep böyle olmalı ve yıllar boyunca da başarılı olmalı. Bugün sonuna kadar eğleneceğiz ama yarın Panathinaikos maçı için hazırlanmaya başlayacağız. Hepimiz birlik olalım ve o maçı da kazanalım.

"TÜM YUNAN HALKIN ADIYORUM"

"Durmak yok. Zor zamanlarda hayaller kurarsın. Bu sonucu, bizi eleştiren basın görsün. İyi oyuncularım, iyi antrenörlerim ve herkesin yanında olan, sorun çözen yönetimimim var.

Olympiakos'u Avrupa'da mümkün olduğunca yukarı çıkarmaya ve büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz.

Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum."

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